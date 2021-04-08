Açık lise AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?
AÖL 3.dönem sınav tarihi | Açık öğretim lisesi 2.dönem sınav sonuçları açıklandı. AÖL öğrencileri 3.dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖL sınavları ne zaman? 3.dönem AÖL sınavları ne zaman?
Açık öğretim lisesi 1.dönem sınavları 5-6 Aralık 2020’de yapılacaktı ancak artan vakalar sebebiyle sınavlar ertelenmişti. AÖL 1. Dönem sınavları şubat ayı sonunda yapıldı. 2.dönem sınavları ise 29 Mart’ta tamamlandı. Peki, 3. dönem sınavları ne zaman?
Açık lise AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?
AÖL 2.dönem sınav sonuçları 8 Mart’ta açıklandı. Sınav sonucunu öğrenenler gözlerini 3.dönem sınavlarına çevirdi. AÖL 3. Dönem sınav tarihleri henüz açıklanmadı. 3.dönem sınavlarının temmuz ayında yapılacağı düşünülüyor.