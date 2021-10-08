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Medya Açık denizde çok tehlikeli oyun! Bir köpek balığının sırtında metrelerce gitti
Medya

Açık denizde çok tehlikeli oyun! Bir köpek balığının sırtında metrelerce gitti

Denize açıldığı teknesinden bir köpek balığının sırtına atlayarak üzerinde metrelerce giden bir adamın yer aldığı video sosyal medyada viral oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 22:06:00 - 2021-10-08 22:12:54

 Yeniakit.com.tr 

Sosyal medyadaki bir videoda, iki arkadaş neresi olduğu anlaşılamayan denizde tekneleri ile açıldı. Bir kişi görüntü kaydederken diğer kişi ise teknenin yanına gelen köpek balığının üzerine atladı. Dev balığın sırtında metrelerce giden adam, kendisini büyük bir tehlikeye atarken, görüntüleri kaydeden kişi ise o anları kahkahalarla geçirdi.

Sosyal medya kullanıcılarının bazıları tarafından eleştirilen görüntü viral oldu.

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