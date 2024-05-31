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Yerel Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda gıda zehirlenmesi
Yerel

Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda gıda zehirlenmesi

Yeniakit Publisher
2024-05-31 09:01:00 -
Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda gıda zehirlenmesi

Edirne Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda 108 hükümlü, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edirne Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda 108 hükümlü, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edirne Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlüler, akşam yemeğinde tavuk-pilav yedi.

Yedikleri yemekten sonra bazı hükümlülerde mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma gibi şikâyetler görüldü.

Rahatsızlanan 108 hükümlü, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanelerde müdahale edilen hükümlüler, tedavilerinin ardından cezaevine geri götürüldü.
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Hükümlülerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İLKHA)

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