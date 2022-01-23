Açık arttırma ile çocuk ticareti... Medeni Kanunu biz bunlardan mı almıştık?

“Kim Milyoner Olmak İster” isimli yarışma programında sorulan, "*1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından bazen açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır?" şeklindeki soru gündemdeki yerini koruyor. Yarışması söz konusu sorunun cevabının İsviçre olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşarken, Türkiye’de ‘uygar medeniyet’ olarak servis edilen ve Cumhuriyet’in kuruluş döneminde ‘modernleşme adı altında Medeni Kanunu kopyalayıp aldığımız Avrupa’nın gerçek tarihinin bir kez göz gün yüzüne çıkmasına vesile oldu.

Kanunlarımızı bunlardan aldık!..

Asya ve Avrupa ülkeleri medenileşme yolunda adımlar atarken kendi kültürlerinden kopmadı. Geçmişlerini, kültürlerini, dinlerini bir kenara itmeden, kanunlarını güncel şartlara uygun hale getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti, kuruluş yıllarında Asya ve Avrupa’nın bu medenileşme adımlarına ayak uydurup kendi kültürlerinden beslenmeleri gerekirken, geçmişimizi ellerinin tersiyle itti; Kültürümüzü reddetti ve Müslüman Türk toplumunu Avrupa’nın basit bir kopyası haline getirdi.

Yöneticiler kendi geçmişimizden güç alarak sosyal yapımıza uygun yasalar üretmek yerine, sözde medeni Avrupa’nın yasalarını Türkçe’ye çevirip olduğu gibi uygulamaya kalktılar!..

Toplumumuza büyük bir zarar veren bu uygulamalar çerçevesinde, 1926 senesinde Medeni Kanun da kabul edildi.

Medeni kanun, İsviçreli hukukçu Eugen Huber tarafından yazıldı. Huber medeni kanunu, 15 senede tek başına kaleme aldı. İsviçreli Eugen Huber tarafından yazılan 1 Ocak 1912 tarihli ve 977 madde dört bölümlük İsviçre medeni kanunu, Türkiye tarafından 1926 yılında aynen tercüme edilerek yürürlüğe sokuldu.

Henüz 40 yıl öncesine dek çocukları eşya gibi kullanan ve Türk-İslam kültürünün yanında medeniyetleri orta çağ bataklığından farklı olmayan bu topluluk, Türklere örnek olarak gösterildi. Kanunlarımız, 1980'lere kadar ülkedeki yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocukları açık artırmada satan insanlar tarafından hazırlandı!..

Kim Milyoner Olmak İster isimli programda sorulan soruyla birlikte, ülkemizin nasıl bir zihniyet tarafından karanlığa itildiği bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu!..