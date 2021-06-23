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Ekonomi Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi alıyor
Ekonomi

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi alıyor

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete’de ve 03 Ekim 2019 tarih, 30907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve bazı maddelerinde değişiklik yapılan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Öğretim Görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 14:31:00 -
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması ve Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ : 23.06.2021

SON BAŞVURU TARİHİ : 07.07.2021

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 09.07.2021

GİRİŞ SINAV GİRİŞ TARİHİ : 12.07.2021

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 14.07.2021

Not: İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU ADRESİ:

Ataşehir Yerleşkesi: Kerem Aydınlar Kampüsü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir/İSTANBUL Tel: (216) 500 44 44

İLGİLİLERE DUYURULUR

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