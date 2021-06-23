Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi alıyor
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete’de ve 03 Ekim 2019 tarih, 30907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve bazı maddelerinde değişiklik yapılan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Öğretim Görevlisi alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması ve Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
İLK BAŞVURU TARİHİ : 23.06.2021
SON BAŞVURU TARİHİ : 07.07.2021
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 09.07.2021
GİRİŞ SINAV GİRİŞ TARİHİ : 12.07.2021
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 14.07.2021
Not: İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
BAŞVURU ADRESİ:
Ataşehir Yerleşkesi: Kerem Aydınlar Kampüsü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir/İSTANBUL Tel: (216) 500 44 44
İLGİLİLERE DUYURULUR
Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ