Acı tablo! 40 kişi hayatını kaybetti, 349 kişi yaralandı Bayram tatilinin başladığı 9 Ağustos mesai bitiminden 13 Ağustos saat 16.00'ya kadar meydana gelen kazalarda ölü sayısı 40'a, yaralı sayısı 349'a çıktı.

Kurban Bayramı tatilinde son 24 saatte yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi yaşamını yitirdi, 140 kişi yaralandı. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun arttığı 9 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden 13 Ağustos saat 16.00'ya kadar ülke genelinde ölümlü ve yaralamalı kazalar meydana geldi. Son 24 saatteki kazalarda 9 kişi hayatını kaybetti, 140 kişi yaralandı. Bayram tatilinin başladığı 9 Ağustos mesai bitiminden bugün saat 16.00'ya kadar meydana gelen kazalarda ölü sayısı 40'a, yaralı sayısı 349'a yükseldi.

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