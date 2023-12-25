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Yerel Acı olay! Soba zannettiği buzdolabında odun yakan yaşlı kadın öldü
Yerel

Acı olay! Soba zannettiği buzdolabında odun yakan yaşlı kadın öldü

Yeniakit Publisher
2023-12-25 23:45:00 - 2023-12-26 00:02:51
Acı olay! Soba zannettiği buzdolabında odun yakan yaşlı kadın öldü

Giresun'da, yalnız yaşadığı evde soba zannettiği buzdolabına koyduğu odunları ateşe veren Alzheimer hastası Hayriye Yılmaz isimli yaşlı kadın, çıkan yangında yoğun dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Boztekke köyünde meydana geldi. Alzheimer hastası Hayriye Yılmaz, iddiaya göre, yalnız yaşadığı evde sobayı yakmak istedi.

Yılmaz, soba yerine buzdolabını açarak içine koyduğu elindeki odunları ateşe verdi. Evi kısa sürede yoğun duman sararken, yangını fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, yapılan incelemede Hayriye Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Çıkan yangında yoğun dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlenen yaşlı kadının cenazesi, savcılık incelemesi sonrası otopsi için hastane morguna götürüldü.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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