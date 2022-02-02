Acı olay: Çocuklarının bakmadığı yaşlı adam köprüden atlamaya çalıştı
Adana’da eşi hayatını kaybeden ve 3 çocuğu bakmadığı için sokakta kalan yaşlı adam yaşadıklarına daha fazla dayanamayarak Taşköprü'den atlamak istedi. Çevredeki esnaf tarafından ikna edilen yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.
Adana’da 3 çocuğu tarafından sokakta yaşamaya mecbur bırakılan yaşlı adam Taşköprü'den atlamaya kalkıştı. Esnaf tarafından ikna edilen yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Esnaf Tarafından ikna Edildi
Tarihi Taşköprü’nün Yüreğir ayağında bulunan esnaf, sabah saatlerinde güçlükle yürüyen yaşlı bir adamın kendisini köprüden aşağı atmaya çalıştığını gördü. Birkaç esnaf yaşlı adamın yanına giderken diğerleri de polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Esnaf, intihar etmek isteyen ve isminin 64 yaşındaki Cumali Aslan olduğu öğrenilen yaşlı adamı ikna etti.