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Yerel Acı olay! 8. kattan düşen 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yerel

Acı olay! 8. kattan düşen 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-04-16 23:54:00 -
Acı olay! 8. kattan düşen 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Giresun’un Espiye ilçesinde 8. kattaki evlerinin balkondan düşen 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Çam Mahallesi'nde bulunan bir binanın balkonunda oynayan 1.5 yaşındaki Mercan Kartal, 8. kattaki evlerinin balkonundan düştü.

Çevredekiler yardıma koşarken 112 Acil'e haber verildi. Ağır yaralanan bebek 112 Acil ekibi tarafından Espiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bebek yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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