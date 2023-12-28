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Sosyal Medya Acı haberi Burak Özçivit duyurdu!
Sosyal Medya

Acı haberi Burak Özçivit duyurdu!

Yeniakit Publisher
2023-12-28 09:51:00 -
Acı haberi Burak Özçivit duyurdu!

Ünlü oyuncu Faruk Aran'ın babası hayatını kaybetti. Acı haberi Burak Özçivit sosyal medya hesabından yayınladı.

Kuruluş Osman dizisinde Alaeddin Bey rolüyle son dönemde büyük beğeni toplayan oyuncu Faruk Aran'ın babası hayatını kaybetti.

BURAK ÖZÇİVİT'DEN BAŞSAĞLIĞI

Ünlü oyuncu Burak Özçivit sosyal medya hesabından rol arkadaşı Faruk Aran'a başsağlığı mesajı paylaştı. Özçivit, paylaşımında 'Kuruluş Osman dizimizde Alaeddin Bey rolüyle yer alan oyuncumuz Faruk Aran'ın kıymetli babası Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, Faruk Aran'a ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.' ifadelerini kullandı.

Faruk Aran kimdir?

 
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Tiyatro ve dizi film oyuncusu. Bazı kaynaklarda Ömer Faruk Aran olarak da geçer. 1995, Bornova / İzmir doğumlu. Boyu 1.85 cm, kilosu ise 78'dir. Lise döneminde tiyatro ile lise döneminde ilgilenmeye başlamıştı. Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü mezunu. Birce Akalay'dan Kamera Önü oyuncuğu eğitimi aldı. Haliç Konservatuvarında Ateş Yüzlü isimli oyunda, Sahnetozu Tiyatrosunda sahne almıştır.

 

YAPIMCI BOZDAĞ'DAN BAŞSAĞLIĞI

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