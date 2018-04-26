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Acı haber geldi! 1 asker şehit

Fırat Kalkanı Harekatı'nda Mare üs bölgesinde yaralanan 1 asker hastanede şehit düştü.

26 Nisan 2018 Perşembe 10:37
Acı haber geldi! 1 asker şehit

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan yazılı açıklamada, 24 Nisan'da görevli olduğu Mare üs bölgesindeki faaliyetler sırasında rahatsızlanan askerin kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 10:37
  1. Fırat Kalkanı Harekatı
  2. Mare

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