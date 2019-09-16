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Acı bilanço gün ağarınca ortaya çıktı

Turgutreis Karabağ’da otluk ve makilik alanda çıkan yangın, 10 hektarlık alanı kül etti.

16 Eylül 2019 Pazartesi 12:51
Acı bilanço gün ağarınca ortaya çıktı

Turgutreis Karabağ’da otluk ve makilik alanda çıkan yangın, 10 hektarlık alanı kül etti. Gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar süren yangında acı bilanço gün ağarınca ortaya çıktı.


Bayrak Tepe mevkisinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otluk ve makilik alanda başlayan yangın kısa süre içinde geniş bir alana yayıldı. Yangının ihbar edilmesi üzerine Turgutreis’in yanı sıra Bodrum’un diğer mahallelerinden çok sayıda itfaiye ekibi yangın yerine sevk edildi.


Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Söndürme çalışmalarına AKUT Bodrum ve Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği üyeleri de destek verdi. Kimi vatandaşlar söndürme çalışmalarını endişeli gözlerle takip etti.


Ekipler, arazinin sarp olması nedeniyle yangına müdahale etmede zaman zaman zorluk yaşadı. Alevler; Turgutreis, Gümüşlük, Akyarlar, İslamhaneleri mahallelerinden görüldü.



10 hektar kül oldu


Sabahın ilk ışıklarıyla 1 yangın helikopteri bölgede söndürme çalışması yaptı. Gece 23.00’te başlayan yangın sabah 7.00’de kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede acı bilanço gün ağarınca ortaya çıktı. Geniş bir alanda etkili olan alevler 10 hektarlık alanı kül etti.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 12:51
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