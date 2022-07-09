'Acemi kasaplar' hastanelik oldu

Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşların kimi belediyelerin kurduğu sabit ve mobil mezbahada kimi de evlerinin bahçesi ve arazilerde kurbanlıklarını tekbirler eşliğinde kesti.

Kurbanını kesmeye çalışan bazı vatandaşlar bıçakla kendilerini yaralandı.

Başkentteki acil servisler kurban kesimi sırasında yaralananlar için mesai yaptı

Başkentte kurban keserken yaralananlara hastanelerin acil servislerinde müdahale edildi.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servislerinde yoğunluk yaşandı.

Ankara'nın çeşitli noktalarında kurban keserken ya da kesilen kurbanların etini doğrarken yaralananların tedavileri ayakta yapıldı.

İstanbul

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kurban kesimi sırasında yaralanan 1149 kişi hastaneye başvurdu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bayram namazının ardından kurbanlarını kesmeye başlayan vatandaşlardan bazıları bıçak ve satırla, bazıları da hayvanların darbeleriyle yaralandı. Yaralananlar yakınlarının yardımı ya da ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü.

Şu ana kadar il genelindeki kamu hastanelerinin acil servislerine 1149 kişi başvurdu.

Yaralıların büyük çoğunluğu müdahalenin ardından taburcu edilirken, 14 yaralıya cerrahi müdahalede bulunuldu.

Zapt edilemeyen kurbanlıklar yaralanmalara yol açtı

Bağlanan ipin kopması sonucu hayvanın kendisini savurmasıyla yaralanan bir vatandaş da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve kaburgaları zedelenen vatandaşın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bazı vatandaşlar da bıçak kesiği ve kemik batması gibi sebeplerle hastanelerde tedavi gördü.

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine bıçak ve darbeye bağlı yaralanmalar nedeniyle gelen kişiler de tedavi altına alındı.

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine bıçak ve darbeye bağlı yaralanmalar nedeniyle gelen kişiler de tedavi altına alındı.

Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Erzincan'da kurban keserken çeşitli nedenlerle yaralanan çok sayıda vatandaş hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Tedavileri yapılan vatandaşların kimi taburcu edilirken bazıları da müşahede altında tutuldu.

Gaziantep

Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da, kurban kesmek isterken kendisini yaralayanlar hastanelerde yoğunluk oluşturdu.

Gaziantep'te kurban kesmeye çalışırken yaralanan yaklaşık 30 kişi, Şehitkamil Devlet Hastanesine başvurdu.

Yılmaz Karaca, "Koyun keserken yaralandım. Parmaklarım kesildi sandım ama kesilmemiş çok şükür iyiyim. 8 dikiş atıldı, Allah doktorlarımızı korusun." dedi.

Mustafa Yuvarlak, satırla kurbanı parçalara ayırırken yaralandığını, eline dikiş atıldığını, durumunun iyi olduğunu söyledi.

Abdulkadir Nohut, kurbanı keserken acele ettiği için bıçağın eline geldiğini, tedavisinin ardından iyi olduğunu belirtti.​​​​​​​

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta kurban kesmeye çalışan bazı vatandaşlar, kendilerini yaralayınca hastaneye başvurdu.

Yaralanan vatandaşların bazıları kendi imkanlarıyla bazıları ise 112 Acil Servis ambulanslarıyla hastaneye geldi.

Kurbanlıkların boynuz ve tekme darbeleriyle yaralananlar da Necip Fazıl Şehir Hastanesinde tedavi edildi.

Malatya

Kentte kurban kesimi esnasında çeşitli yerlerinden yaralananlar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Kurban keserken yaralanan acemi kasaplar, tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildi.

Zafer Sevim, 20 yıldır kasaplık yaptığını ve ilk defa elini kestiğini belirterek, "Müşteriler bizi sıkıştırdı, acele ettik. Çok şükür ciddi bir durum yok, gidip kesime devam edeceğim." dedi.

Adıyaman

Adıyaman'da da kurban kesimi sırasında yaralanan kişiler hastanelik oldu.

112 Acil Servis ekipleri ve özel araçlarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Trakya'da "acemi kasaplar" tedavi için hastaneye koştu

Edirne ve ilçelerinde, Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar belediyelerin kurduğu mezbahalarda ya da evlerinin bahçesinde kurbanını kesti.

Kurbanını kesmeye çalışan bazı vatandaşlar bıçakla kendilerini yaralandı.

Yaralanan vatandaşlar, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne tedavi için geldi.

Tedavisi tamamlanan vatandaşlardan Diyar Yıldız, AA muhabirine, kurban eti doğradığı sırada parmağını kestiğini belirterek, "Kurban kesenler dikkat etsinler. İyi bayramlar dilerim." dedi.

Kurban keserken ya da kurban eti doğrarken yararlanan Edirne'de 41, Kırklareli'nde 7, Tekirdağ'da 181 olmak üzere 229 vatandaş hastanelere başvurdu.

Yaralananların tedavilerinin ayakta yapıldığı öğrenildi.

Antalya

Antalya, Muğla ve Burdur'da kurban kesmek isterken kendisini yaralayanlar hastanelerde yoğunluk oluşturdu.

Antalya'da bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralananlar, araçlarıyla hastaneye gitti.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden satır veya bıçakla yaralananların çoğunluğu, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Burdur

Bayramın ilk günü Burdur Devlet Hastanesi acil servisinde yoğunluk oluştu.

Kurban keserken ya da et doğrarken kendini yaralayarak hastaneye gelen "acemi kasaplar" tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Muğla

Muğla'da 23 kişi kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelerin acil servislerinde ayakta tedavi edildi.

Konya

Konya'da bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralananlardan bazıları kendi araçlarıyla bazıları da 112 Acil Servis ekiplerinin yardımıyla hastaneye gitti.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden satır veya bıçakla yaralananların çoğu, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Karaman

Karaman'da kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralanan 73 kişinin çoğunun tedavisinin ayakta yapıldığı öğrenildi.

Aksaray

Aksaray'da kurban kesimi sırasında hayvanların darbesi ya da kesici aletlerle yaralanan 40 kişi, çeşitli hastanelerde tedavi gördü.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da kurban kesmek isterken yaralanan 15 kişinin Afyonkarahisar Devlet Hastanesine başvurduğu belirtildi.

İzmir ve çevre iller

İzmir, Denizli, Manisa, Aydın ve Uşak'ta, kurban keserken yaralanan çok sayıda kişi, hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Bayram namazının ardından kurbanlarını kesmeye başlayan vatandaşlardan bazıları bıçakla yaralanarak kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.

Karadeniz'de 6 ilde 228 acemi kasap hastanelik oldu

Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Artvin ve Bayburt'ta kurban kesmek isterken yaralanan 228 kişi hastanelere başvurdu.

Trabzon'da kurban kesen bazı kasaplar ile vatandaşlar, bıçak ve hayvan darbeleriyle yaralandı. Kendi imkanları ve ambulanslarla acil servislere başvuran yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Ordu'da ise kurban keserken yaralanan 35 kişi hastanelere başvurdu.

Rize'de de 41 kişi bıçak veya hayvan darbesiyle yaralandı.

Giresun'da yaralanan 15 kişi, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisine başvurdu.

Bıçak ve hayvan darbeleriyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 14 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi, bir kişinin tedavisi ise sürüyor.

Samsun

Samsun'da bayram namazı sonrasında vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başladı.

Kurban kesimi esnasında bazı vatandaşlar kurbanlıkların üzerine düşmesi sonucu yaralanırken, bazıları ise bıçak, satır ve balta ile el, kol ve bacaklarını kesti.

Yaralananların bazıları kendi araçlarıyla bazıları da ambulanslarla hastanelere gitti.

Samsun'da bayramın birinci günü 46 kişi yaralanma sonucu tedavi edildi.

Çorum

Çorum'da Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı.

Belediyelerin gösterdiği kesim alanlarına gidenler, kurbanlarını kesti.

Kurbanların kesilmesi sırasında bıçak, satır ve balta ile yaralananlardan bazıları kendi araçlarıyla hastaneye gelirken, bazıları da ambulanslarla acil servislere getirildi.

Bayramın birinci günü kurban kesimi sırasında yaralanan 33 kişi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurdu. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Tokat

Tokat'ta bazıları kurban kesimi sırasında, bazıları da hayvanların darbeleriyle vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralananlar, yakınlarının yardımı ya da ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Tokat'ta kurban kesimi sırasında hastanelerin acil servislerine 75 kişi başvurdu.

Amasya

Amasya'da da kurban kesimi sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 91 "acemi kasap", hastanelere kaldırıldı.

Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet Hastanesi ile 5 ilçe devlet hastanesine kurban kesimi sırasında kendini yaralayanlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.