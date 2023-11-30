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Yerel Aç kurt denildi, bakın ne çıktı!
Yerel

Aç kurt denildi, bakın ne çıktı!

Yeniakit Publisher
2023-11-30 11:12:00 -
Aç kurt denildi, bakın ne çıktı!

Sosyal medyada yayılan ve ardından haberlere konu olan hayvanların Çekoslavak kurt köpeği olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medyada yayılan ve ardından haberlere konu olan hayvanların Çekoslavak kurt köpeği olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medyada "Başakşehir'de aç kalan kurtlar yiyecek aramak için yerleşim yerlerine indi." başlığıyla yayınlanan video kısa sürede gündem oldu. Farklı hesaplarda paylaşılan video, haberlere de konu olduktan sonra, yolda tasmasız ve sahipsiz dolaşan iki hayvanın Çekoslavak kurt köpeği "Czechoslovakian WolfDog" olduğu anlaşıldı.

Haberler üzerine Anadolu Ajansı muhabirine açıklama yapan Burak Kaya, köpeklerin kendisine ait olduğunu ve görünüş itibarıyla kurda benzediğini belirtti. Videodaki 2 köpekten birini 4 yıl önce sahiplenerek "Amozon Adrian" ismini verdiğini, diğerinin ise onun 6 aylık yavrusu "Pars" olduğunu ifade etti.

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