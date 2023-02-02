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Yerel Aç kalan tilki köye indi! O anlar böyle görüntülendi
Yerel

Aç kalan tilki köye indi! O anlar böyle görüntülendi

Elazığ’ın Keban ilçesine bağlı Kürek köyüne inerek yiyecek arayan tilki kameraya yansıdı.

Yeniakit Publisher
2023-02-02 20:38:00 -
Aç kalan tilki köye indi! O anlar böyle görüntülendi

Elazığ’ın Keban ilçesine bağlı Kürek köyüne inerek yiyecek arayan tilki kameraya yansıdı.

Soğuk ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları, köylere inmeye başladı. Keban ilçesine bağlı Kürek köyünde de bir tilki yiyecek ararken görüldü.

Özellikle sahiplerinin il dışında olduğu evlerin çevresinde yiyecek arayan tilki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kısa bir süre köyde gezdiği öğrenilen tilki daha sonra gözden kayboldu.

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