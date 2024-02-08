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Yerel Aç kalan kurtlar şehre inip köpekleri avladı!
Yerel

Aç kalan kurtlar şehre inip köpekleri avladı!

Yeniakit Publisher
2024-02-08 08:08:00 -

Gümüşhane'de aç kalan kurtlar yerleşim yerlerine inerek başıboş sokak köpeklerini avladı.

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde aç kalan kurtlar mahalleye indi. Mahallede bulunan bir sokak köpeğini parçalayan kurtların, avladıkları köpekle birlikte bölgeden ayrılma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi Özkürtün Beldesi’nde aç kalan kurtlar Süme Mahallesi’ne indi.

Mahalle merkezine inen 2 kurt bölgede bir süre dolaştıktan sonra ormanlık alanda gözden kayboldu. Bir süre sonra tekrar ortaya çıkan kurtlardan bir tanesinin ağzında avladığı köpekle yol üzerinde yürüdüğü anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Parçalanmış sokak köpeğini ağzında taşıyan kurt bir süre sonra karanlıkta gözden kayboldu.

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