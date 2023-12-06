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Yerel Aç kalan kurt şehir merkezine indi! O anlar anbean kamerada
Yerel

Aç kalan kurt şehir merkezine indi! O anlar anbean kamerada

Yeniakit Publisher
2023-12-06 20:52:00 - 2023-12-06 20:57:17

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aç kalan kurt ilçe merkezine indi, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dağların karla kaplanmasıyla yiyecek bulamayan yaban hayvanları zaman zaman şehir merkezlerinde görülmeye başlandı. Yüksekova ilçesinde de bir kurdun ilçe merkezine indiği görüldü.

Mezarlık Mahallesi'nde ikamet eden Bilal Erkuş isimli vatandaş, evinin pençesinden dışarı baktığı sırada bir kurdun bahçede olduğunu görmesiyle şok oldu.

O anları cep telefonu ile kaydetti

 

Erkuş, o anı cep telefonu ile kaydetti. Erkuş, "Çocuğu pencereye götürdüğüm sırada bahçede duran bir kurdu gördüm. Önce şaşırdım daha sonra cep telefonumla çektim. Herkes bu duruma dikkat etsin. Özellikle akşamları" dedi.

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