  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Aç kalan domuz sürüsü sebze bahçelerini talan etti
Yerel

Aç kalan domuz sürüsü sebze bahçelerini talan etti

Yeniakit Publisher
2023-09-27 15:14:00 -
Aç kalan domuz sürüsü sebze bahçelerini talan etti

Elazığ’da aç kalan yaban domuzları sebze bahçelerine girerek ürünlere zarar verdi.

Edinilen bilgiye göre, aç kalan yaban domuzları Cip köyünde yerleşim alanlarına girip sebze bahçelerine büyük zarar verdi.

Bahçelere dadanan ve sebzelere zarar veren domuz sürülerinin özellikle gece saatlerinde göründüğünü ifade eden vatandaşlar, son zamanlarda domuzların sürü halinde gezdiğini ve ciddi sayıda bir artış olduğunu ifade etti.

Çiftçiler yetkililerden soruna karşı çözüm bulmalarını istedi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Camiye alçak saldırı! Girişe kesik domuz kafası bıraktılar
Camiye alçak saldırı! Girişe kesik domuz kafası bıraktılar

Dünya

Camiye alçak saldırı! Girişe kesik domuz kafası bıraktılar

İstanbul’da yaban domuzu paniği! Şehir merkezine inip sokaklarda dolaştı
İstanbul’da yaban domuzu paniği! Şehir merkezine inip sokaklarda dolaştı

Yerel

İstanbul’da yaban domuzu paniği! Şehir merkezine inip sokaklarda dolaştı

Domuzlara karşı böyle çözüm buldular
Domuzlara karşı böyle çözüm buldular

Tarım

Domuzlara karşı böyle çözüm buldular

Domuz yola indi, kazaya neden oldu! İstanbul’un göbeğinde yaşandı
Domuz yola indi, kazaya neden oldu! İstanbul’un göbeğinde yaşandı

Yerel

Domuz yola indi, kazaya neden oldu! İstanbul’un göbeğinde yaşandı

Besmele çekip domuz eti yiyen TikTok fenomeni hapsi boyladı
Besmele çekip domuz eti yiyen TikTok fenomeni hapsi boyladı

Dünya

Besmele çekip domuz eti yiyen TikTok fenomeni hapsi boyladı

Korkunç hata! Domuz sandığı arkadaşını öldürdü
Korkunç hata! Domuz sandığı arkadaşını öldürdü

Yerel

Korkunç hata! Domuz sandığı arkadaşını öldürdü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23