Aç kalan domuz sürüsü sebze bahçelerini talan etti
Elazığ’da aç kalan yaban domuzları sebze bahçelerine girerek ürünlere zarar verdi.
Edinilen bilgiye göre, aç kalan yaban domuzları Cip köyünde yerleşim alanlarına girip sebze bahçelerine büyük zarar verdi.
Bahçelere dadanan ve sebzelere zarar veren domuz sürülerinin özellikle gece saatlerinde göründüğünü ifade eden vatandaşlar, son zamanlarda domuzların sürü halinde gezdiğini ve ciddi sayıda bir artış olduğunu ifade etti.
Çiftçiler yetkililerden soruna karşı çözüm bulmalarını istedi.