Aç kalan domuz sürüsü ilçe merkezine indi
Bursa'da aç kalan domuz sürüsü yiyecek aramak için ilçe merkezine indi. Yoldan geçen bir vatandaş ise cep telefonuyla o anları kaydetti.
Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehre indi Bursa'da aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için kent merkezine indi.
Mudanya’nın Halitpaşa Mahallesi'nde iki farklı noktada görülen domuz sürüsü yiyecek ararken vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Aç kalan ve yemek bulmakta zorluk çeken domuz sürüsü, çöp konteynerlerinden yiyecek bulmak için ilçe merkezine indi.