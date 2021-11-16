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Yerel Aç kalan domuz sürüsü ilçe merkezine indi
Yerel

Aç kalan domuz sürüsü ilçe merkezine indi

Bursa'da aç kalan domuz sürüsü yiyecek aramak için ilçe merkezine indi. Yoldan geçen bir vatandaş ise cep telefonuyla o anları kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 09:46:00 - 2021-11-16 09:49:25
Aç kalan domuz sürüsü ilçe merkezine indi

Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehre indi Bursa'da aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için kent merkezine indi.

Mudanya’nın Halitpaşa Mahallesi'nde iki farklı noktada görülen domuz sürüsü yiyecek ararken vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Aç kalan ve yemek bulmakta zorluk çeken domuz sürüsü, çöp konteynerlerinden yiyecek bulmak için ilçe merkezine indi.

 

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