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Yaşam Aç ayı sürünün ortasına daldı! Çobanlar o anları kaydetti
Yaşam

Aç ayı sürünün ortasına daldı! Çobanlar o anları kaydetti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde inek sürüsünün arasına dalan aç ayı çoban tarafından görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2022-07-19 20:00:00 -

Sarıgöl'de inekleri otlatan iki çoban, aç ayının sürünün içine dalması nedeniyle büyük panik yaşadı. Çobanlar biri canını zor kurtarırken, diğeri ise bu anları kayıt altına aldı. Kayıtlarda ineklerin can havliyle etrafa kaçıştığı görüldü.

Geçmiş olsun mesajı yağdı

Çobanlar, yaşadıkları korku dolu anları TikTok üzerinden paylaştı. Video kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme alırken, büyük bir tehlike atlatan çobanlara da sosyal medya kullanıcıları tarafından geçmiş olsun mesajları yağdı.

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