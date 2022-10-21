ABÜ mühendislik öğrencileri SAS eğitiminde

YENİ AKİT ANKARA

Son olarak ileri analitik ve yapay zekâ alanlarında bir lider marka olan ve bu yıl Türkiye’de 25.yılını kutlayacak olan SAS ile ABÜ, eğitim alanında birlikte bir ilke imza atıyor. Bu iş birliği kapsamında tek seferde 13 sertifika programını ilk kez bir ülkede uygulamaya alıyor. SAS ile hayata geçirilen ücretsiz sertifika programı, yazılım mühendisliğinden yönetim ve işletme yönetimi programına kadar geniş kapsamlı olarak pek çok öğrenciye sertifika kazanma şansı verecek. Program kapsamında öğrenciler hak kazandıkları sertifikaları akademik müfredatın bir parçası olacak şekilde alabilecekler.

Öğrencilerine SAS ile yapılan bu iş birliği sayesinde yeni bir imkân daha sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ankara Bilim Üniversitesi olarak ‘kendimizden göç ederek’ özge mekân ve kurumlarla insanlığın ortak geleceği inşası adına birlikte çalışmayı ana hedef belirlememizin somut çıktılarından biri ve en önemlisi; dünyanın önde gelen yazılım şirketi SAS ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğidir; bu manada hem ülkemize özellikle eğitim kataloğumuza bilgi ve uygulamalar açısından kıymetli katkılarda bulunacağımıza inanıyor ve her iki tarafı da tebrik ediyorum.”

Türkiye'nin geleceğine katkı sağlamak hedefindeyiz

SAS’ın dünya genelinde çok sayıda saygın akademik kurumla 3000'den fazla ortak sertifika programları olduğunu belirten SAS Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Rasim Eğri, “SAS olarak Türkiye’ye inanıyor ve buradaki genç nüfusun potansiyelinin farkındayız. Dijital Teknoloji Geliştiriciler programımız başta olmak üzere bu kapsamda bölgede pek çok iş birliği ve eğitim programına imza atıyoruz. Bölgesel olarak baktığımızda 40’tan fazla ortak sertifika programımız var. Türkiye'deki kapsamımızı ve katkımızı sürekli olarak daha da artırmayı ve pek çok yeteneğe ulaşmayı planlıyoruz. Yakın zamanda Ankara Bilim Üniversitesi ile yaptığımız bu program buna çok iyi bir örnek oluşturuyor. Proje kapsamında çeşitli mühendislik ve işletme bölümleri için 13 adet sertifika programını aynı anda ilk kez bir üniversitede uygulamaya aldık. Bu çalışma SAS adına hem globalde hem de Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor” dedi.