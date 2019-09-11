0553 313 94 23

"Abrakadabra" sergisi yarın açılıyor

Venedik Bienali'nin ana sergisinde eserleri yer alan Halil Altındere'nin "Abrakadabra" sergisi 3 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek

11 Eylül 2019 Çarşamba 13:31
"Abrakadabra" sergisi yarın açılıyor

İSTANBUL (AA) - Halit Altındere'nin "Abrakadabra" sergisi "Yapı Kredi 75. Yıl Sergileri" kapsamında sanatseverlerle buluşuyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat'ta yarın açılacak serginin küratörlüğünü MAXXI Müzesi Direktörü Hou Hanru'nun üstleniyor.

Serginin geniş davetli topluluğuyla yapılan ön gösteriminde konuşan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Genel Müdürü Tülay Güngen, "Yapı Kredi'nin 75. yaşına özel olarak düzenlediğimiz 'Abrakadabra' sergisi dolayısıyla Halil Altındere ile yeniden bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz." dedi.

Altındere ile yollarının 10 sene önce kesiştiğini aktaran Güngen, "Sergi boyunca çeşitli tarihlerde yetişkinlere ve çocuklara yönelik olarak sihir sanat ilişkisini sorgulatan performanslar düzenleyeceğiz. Çocuklara yönelik belirli tarihlerdeki rehberli turlarımızda minik sanatseverler çeşitli sihir numaraları da görebilecek. 75. yaşımızı kültür sanatla iç içe kutlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sanatçı Halil Altındere ise serginin sokak kültürü ve popüler kültürden öğeler taşıdığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Sergiyi gezecek herkes, serginin içinde yer alan eserlerle kendisi arasında bir ilişki kurabilir. Gündelik hayatın içinden bir nesne, olağan bir durum ya da bizim için sıradanlaşmış olan herhangi bir olay aslında oldukça ilginç olabilir. İşte bu sergide kimi sıradan nesnelere, durumlara küçük müdahalelerde bulundum. Bu sıradan nesneler artık sıra dışı."

- Sihirbaz Kubilay "QB" Tuncer performans sergileyecek

Sergiyi, günün her saati hareketin olduğu İstiklal Caddesinin tam kalbinde gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Altındere, her tür kimlikten insanın görebileceği bu yerin kendisini daima beslediğini dile getirdi.

Altındere, Yapı Kredi Kültür Sanat'taki galerinin koridorlarıyla sokaklar arasında benzerlik kurduğuna değinerek, "Biz de sergide koridorların kendisini birer sokak gibi algılayıp eserleri o şekilde konumlandırdık. Bu sergiyi gezen insanlar, sokağın bir nevi içeride devam edişini deneyimleyebilir." dedi.

Sergi, sanatçının hiper-realistik heykellerini, bronz işlerini ve enstalasyon çalışmalarını bir araya getiren 20'den fazla eserden oluşuyor.

Hou Hanru, Maria Lind ve HG Masters gibi dünyaca ünlü küratör ve yazarların bu sergi için özel olarak kaleme aldığı yazılarını içeren bir sergi kitabı da Yapı Kredi Yayınları tarafından ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

"Abrakadabra" sergisi boyunca ünlü sihirbaz Kubilay "QB" Tunçer, çeşitli tarihlerde yetişkinlere ve çocuklara özel olarak sergi salonunda sihir - sanat ilişkisini sorgulayan performanslar ve söyleşiler gerçekleştirecek.

Venedik Bienali'nin ana sergisinde eserleri yer alan Altındere'nin "Abrakadabra" sergisi, 3 Kasım'a kadar izlenebilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 13:31
  1. Abrakadabra
  2. Halil Altındere
  3. Hou Hanru
  4. sergi
  5. Yapı Kredi Kültür Sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özyeğin Üniversitesi'ne tepki: Yetkililer duyarsız kalmamalı
    1. Özyeğin Üniversitesi'ne tepki:..
    2. "TBB'nin bir tek ideolojisi var..
    3. Başkan Gülsoy, Türk- Arap Odası..
    4. 10 bin kişiye aşure ikramı
    5. Büyükşehirden trafiği rahatlatacak..
    6. Siirt’te terör operasyonu: 10 gözaltı
    7. Batman'da kaybolan esnafın aracı bulundu
    8. Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek
    9. İBB Yaz İzci Kampı'na 6 bin kişi katıldı
    10. TÜBİTAK Başkanı Mandal: “Liseli..
    11. Filipinler'de dang humması salgını
    12. Otomobil sürücüsü merdivenleri yol sandı
    13. VANTSO’dan, TOBB Hayati Yazıcı Fen..
    14. Esenyurt’ta taksicilere şok uygulama
    15. İzmit’te ağır hasarlı binalar nihayet..
    16. Myanmar’da tecavüze uğrayan 3..
    17. TBB Başkanı Feyzioğlu: “Gel vatanına..
    18. Borsa ilk yarıda yükseldi
    19. Kuşadası’nda tiyatro atılımı
    20. Şoförün unutkanlığı polisi alarma..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI
    22. Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4..
    23. Su topu başarıya doymuyor
    24. Vakıf Emeklilik yeni "Cep Şube"..
    25. Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı..
    26. Maden, "Zonguldak’ta Ahilik Haftası..
    27. Başkan Günel, Muharrem ayı nedeniyle..
    28. (Özel) Şişli’de doğal gaz borusu böyle..
    29. Büyükşehir Söke’de asfaltlama..
    30. Havalimanı’nda ele geçirildi! Değeri..
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim