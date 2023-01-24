Aboubakar sonrası Beşiktaş'tan ikinci bomba!

Beşiktaş’taki üçüncü macerasına önceki günkü Kayserispor maçıyla başlayan Vincent Aboubakar, 20 dakikalık performansıyla gelecek karşılaşmalar için güven vermişti. Kamerunlu forvet, bugün basın mensuplarının karşısına çıkacak. Abou’nun toplantısı, saat 13.00’te Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilecek. (Fanatik)

MASUAKU KARARI VERİLDİ

Sezon başında West Ham United’dan kiralanan Arthur Masuaku, iyi bir başlangıç yapamamıştı. Yaşadığı sakatlık sorunları sebebiyle geri planda kalan deneyimli oyuncu, sonradan toparladı. Önceki günkü Kayseri sınavında da etkili bir görüntü ortaya koyan başarılı sol bekle yola devam edilecek. Sözleşmesinde 25 maç oynarsa 2.2 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu devreye girer maddesi bulunan başarılı oyuncunun bonservisi alınacak.

KARTAL'DAN, AMİR ATAĞI

Süper Lig’de önceki gün Kayserispor’u 2-0 yenen Beşiktaş’ta yüzler gülüyor. Spor Toto Süper Lig’de bu sezon ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Siyah-Beyazlılar’da transfer çalışmaları da sürüyor. Yönetimin öncelikli hedefi orta sahaya takviye yapmak... Teknik direktör Şenol Güneş de bu bölgeye mutlaka transfer yapılmasını istiyor. Birçok aday arasından en güçlü isim Konyaspor forması giyen Amir Hadziahmetovic.