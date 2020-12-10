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Gündem AB'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı tarih belli oldu
Gündem

AB'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı tarih belli oldu

AB Liderler Zirvesi öncesinde hazırlanan taslak metnin değişiklik yapılmış güncel hali ortaya çıktı. Reuters'ın servis ettiği belgede Türkiye'ye yaptırım kararı yer alırken bunun uygulanmasının mart ayına öteleneceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 16:00:00 -
AB'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün, "Yaptırım bizi ırgalamaz" sözleri sonrasında bugün toplanacak AB Liderler Zirvesi'nin güncellenmiş taslak metnini Reuters haber ajansı paylaştı.

Yunanistan ve Rum Kesimi ile yaşadığı enerji anlaşmazlığı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını ele alan Avrupa liderleri, zirvenin yeni taslak metnine göre kişilere yönelik yeni yaptırımlar üzerinde anlaşma sağlarken, yaptırımların devreye alınmasını mart ayına öteleyecekler.

Ek yaptırım isteyecek

Zirvenin son taslak metnine göre, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, AB yetkililerinden Türkiye'nin Akdeniz'in doğusundaki sondaj faaliyetleri nedeniyle listeye ek yaptırım eklenmesini isteyecek.

Biden'ı bekleyecekler

Öte yandan AB liderlerinin Ocak ayında Beyaz Saray'da çalışmaya başlayacak Joe Biden ile yaptırımların genişletilmesi konusunda koordineli çalışmayı amaçladığı da metinde yer aldı. Bu gece yemekte gündeme gelmesi beklenen taslak metinde, "Türkiye tek taraflı olarak hamleler ve provokasyonlar yaptı ve Avrupa Birliği'ne karşı retoriği artırdı" şeklinde küstah bir yorum da yer aldı.

"Yaptırımlar sembolik"

Reuters haber ajansına konuşan kıdemli AB diplomatları önerilen yaptırımların sembolik olduğunu söyledi. Yetkililer bunun sebebi olarak da, "Çünkü AB bloğu bir NATO müttefiki ve AB adayı olan ve ayrıca ekonomisi ve para birimi zayıf olan Türkiye'ye sert bir şekilde cezalandırmaktan çekiniyor" yorumunu yaptı.

 

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