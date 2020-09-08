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Ekonomi AB'nin ticaret dosyaları Dombrovskis'e verildi
Ekonomi

AB'nin ticaret dosyaları Dombrovskis'e verildi

Yeniakit Publisher
2020-09-08 12:36:21 -
AB'nin ticaret dosyaları Dombrovskis'e verildi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı ortaya çıkan ve istifa eden Ticaret Komiseri'nin görevlerini Kıdemli Başkan Yardımcı Valdis Dombrovskis'e devretti.

Von der Leyen, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, salgın tedbirlerine uymadığı ortaya çıkan AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Phil Hogan'ın istifasının ardından İrlanda hükümetinin sunduğu komiser adayları Avrupa Parlamentosu (AP) Başkan Yardımcısı Mairead McGuinness ve Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Başkan Yardımcısı Andrew McDowell ile mülakat yaptığını açıkladı.

Görüşmelerin ardından İrlanda'nın AB Komisyonu Üyesi'nin McGuinness olmasına karar verdiğini aktaran Von der Leyen, McGuinness'in ismini onay için Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi'ne sunacağını bildirdi.

Von der Leyen, Komisyon üyelerinin portföylerinde değişikliğe gitme kararı da aldığına işaret ederek, ticari konulardaki sorumluluğun AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcı Valdis Dombrovskis'e devredildiğini, İrlanda'nın AB Komisyon Üyesi McGuinness'e finansal hizmetler ve sermaye piyasaları dosyalarının verildiğini söyledi.

Böylece İrlanda, AB'nin en önemli dosyalarına sahip ticaret komiserliğini kaybetmiş oldu.


- İstifa hakkında


Phil Hogan, geçen ay ülkesi İrlanda'da, bir golf topluluğunun düzenlediği turnuvaya ve ardından 80 kişilik akşam yemeğine katılmıştı.

Ülkede yürürlükte olan salgın tedbirlerine ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadan düzenlenen etkinlik kamuoyunda rahatsızlığa neden olmuştu.

"Golfgate" olarak adlandırılan skandal nedeniyle programa katılan İrlanda Tarım Bakanı Dara Calleary'nin de aralarında olduğu pek çok siyasi istifa etmişti.

Yaz tatili için bulunduğu İrlanda'da salgın tedbirlerine uymadığı ortaya çıkan Hogan da istifa etmişti.

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