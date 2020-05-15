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Ekonomi

AB'nin dış ticareti martta düştü

Yeniakit Publisher
2020-05-15 13:07:28 -
AB'nin dış ticareti martta düştü

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nin (AB) dış ticareti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin geniş ölçüde yürürlüğe girmeye başladığı mart ayında geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin mart ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin mart ayında ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 azalarak 167,4 milyar avroya, ithalatı da yüzde 12,2 gerileyerek 145,2 milyar avroya geriledi. Böylece AB, mart ayında 22,2 milyar avroluk ticaret fazlası gerçekleştirdi.

Avro Bölgesi'nde de ihracat bu yılın mart ayında 2019'un mart ayına kıyasla yüzde 6,2 daralarak 193,3 milyar avro, ithalat yüzde 10,1 gerileyerek 165 milyar avro oldu. Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası mart ayında yaklaşık 28,3 milyar avroyu buldu.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat gerçekleştiren ülkeler 34,9 milyar avro ile ABD, 25,9 milyar avro ile İngiltere, 15,5 milyar avro ile Çin, 12,6 milyar avro ile İsviçre, 7,2 milyar avro ile Rusya ve 6 milyar avro ile Türkiye oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 23,6 milyar avro ile Çin, 21 milyar avro ile ABD, 14,5 milyar avro ile İngiltere, 10,5 milyar avro ile İsviçre, 9,7 milyar avro ile Rusya, 5,4 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.

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