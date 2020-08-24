Ablası Trump’ı anlatıyor! İlkesiz, zalim, yalancı

Münübe Yılmaz

Amerika’da “deli”, “dengesiz” ve “sahtekar” lakaplarıyla anılan Başkan Donald Trump’ı bu defa öz ablası yerden yere vurdu. Maryanne Trump Barry’nin Donald Trump’ı sert bir şekilde eleştirdiği ses kaydı gündeme bomba gibi düştü.

“Donald, Donald olmaktan çıktı. Çok zalim ve prensipsiz biri oldu” diyen Barry, yeğeni Mary Trump’ın “Donald Trump, gençlik döneminde bir arkadaşına para vererek yerine SAT sınavına soktu” iddialarını doğruladı. Trump’ın sınava soktuğu arkadaşının ismini Joe Shapiro olarak hatırladığını kaydeden Barry, Trump’ın ailesinden Trump hakkında olumsuz açıklama yapan tek kişi oldu. Emekli temyiz hakimi olan Barry, Washington Post’un Trump’ın yeğeni Mary Trump’ın amcası hakkında görüşlerini aktardığı bir konuşmaya atıfta bulunarak, amcasının başkanlık için uygun olmadığı ve çok zalim biri olduğu açıklamasına değindi. Kardeşi Donald Trump’ın çok zalim biri olduğunu tekrarlayan Barry, “Trump kahrolası tweet’leri ile yalan yanlış açıklamalar yapıyor” dedi.

“Kasıtlı olarak sızdırıldı”

Kardeş Barry’nin ses kaydının kasım ayındaki ABD başkanlık seçimlerinden önce kasıtlı olarak yayınlandığı konuşuluyor. Temmuz ayında Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Trump’ın yeğeni Mary ve kız kardeşi Barry’nin üniversite sınavı ile ilgili iddiaları “saçma” olarak nitelendirilmişti.