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Yerel Ablası tarafından vurulan genç ağır yaralandı
Yerel

Ablası tarafından vurulan genç ağır yaralandı

Tekirdağ Çorlu’da ablası tarafından silahla vurulan genç ağır yaralandı. Abla E.T. ise olayı gerçekleştirdiği tabancayla birlikte emniyet güçleri tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 05:38:00 -
Ablası tarafından vurulan genç ağır yaralandı

Olay, gece saatlerinde Kemalettin Mahallesi Fabrika Sokak’taki bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre, abla E.T. ile erkek kardeşi E.E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine E.T., kardeşi E.E’ye tabancayla iki el ateş açtı.

Yaralanan E.E. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan E.E.’nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Abla E.T. ise olayı gerçekleştirdiği tabancayla birlikte emniyet güçleri tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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