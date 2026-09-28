Abisine borç para verdi, çekiçle kafası ve parmakları kırıldı

Olay 16 Eylül Çarşamba günü saat 01.00 sıralarında İstanbul Zeytinburnu Maltepe Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre 3 çocuk babası Bedir El Hac (26) ağabeyine bir miktar para verdi. Ağabeyi parayı geri vermeyince telefonda tartıştılar. Daha sonra abisinden gelen telefon üzerine konuşmak için aynı zamanda apartman görevlisi olarak da yaşadığı evden aşağı indi. Bu sırada olay yerinde bulunan abi M.E.H. ve 3 çocuğu geldikleri araçlardan inerek 26 yaşındaki amcalarını çekiçle ve sopalarla darp etmeye başladı. Olay esnasında abinin elinde bir bıçağın da olduğu öne sürüldü. Olay yerinde uzun bir süre darp edilen adamı çevredeki bir motokurye güçlükle kurtardı. Arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Bedir El Hac'ın kafasına 12 dikiş atılırken parmaklarında kırık ve elinde de çatlak tespit edildi. Olay sonrası şikayette bulunan Hac saldırıyı gerçekleştiren 4 akrabanın hala dışarıda gezdiğini ve kendisinin mesajlar yoluyla tehdit edildiğini iddia ederek bunu yapanların bir an önce tutuklanması gerektiğini söyledi. Bedir El Hac'ın darp edildiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.