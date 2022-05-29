ABD’yi sollayan Çin’den bir çalım daha
Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi’nden (CMSEO) verilen bilgiye göre, Shenzhou-14 insanlı uzay aracı ve Uzun Yürüyüş-2 F14 taşıyıcı roketi, bugün fırlatma merkezine ulaştı.
Yeni Akit Ankara
Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi’nden (CMSEO) verilen bilgiye göre, Shenzhou-14 insanlı uzay aracı ve Uzun Yürüyüş-2 F14 taşıyıcı roketi, bugün fırlatma merkezine ulaştı.
Fırlatma merkezindeki tüm tesis ve donanımların iyi durumda olduğu, fırlatma öncesi işlevsel test ve bazı kontrollerin yapılacağı belirtildi. Shenzhou-14’ün üç astronot taşıyacağı ve yakında fırlatılacağı açıklanmıştı.