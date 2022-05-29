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Dünya ABD’yi sollayan Çin’den bir çalım daha
Dünya

ABD’yi sollayan Çin’den bir çalım daha

Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi’nden (CMSEO) verilen bilgiye göre, Shenzhou-14 insanlı uzay aracı ve Uzun Yürüyüş-2 F14 taşıyıcı roketi, bugün fırlatma merkezine ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-05-29 14:31:00 - 2022-05-29 14:32:04
ABD’yi sollayan Çin’den bir çalım daha

 Yeni Akit  Ankara 

Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi’nden (CMSEO) verilen bilgiye göre, Shenzhou-14 insanlı uzay aracı ve Uzun Yürüyüş-2 F14 taşıyıcı roketi, bugün fırlatma merkezine ulaştı.

Fırlatma merkezindeki tüm tesis ve donanımların iyi durumda olduğu, fırlatma öncesi işlevsel test ve bazı kontrollerin yapılacağı belirtildi. Shenzhou-14’ün üç astronot taşıyacağı ve yakında fırlatılacağı açıklanmıştı.

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