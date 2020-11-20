  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'yi şok eden gelişme! Avrupa ordusu kurmak için harekete geçtiler
Dünya

ABD'yi şok eden gelişme! Avrupa ordusu kurmak için harekete geçtiler

Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları, Avrupa'nın savunmasında özellikle ABD'ye olan bağımlılığı azaltmak için ve gelecekte "stratejik özerkliğini" sağlamak amacıyla oluşturulacak "Stratejik Pusula"yı görüştü. Batı ülkeleri, AB yetkililerinin sık sık dile getirdiği gibi ABD'nin koruma kalkanından çıkmak ve kendi korumasını oluşturmak istiyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 18:34:00 -
ABD'yi şok eden gelişme! Avrupa ordusu kurmak için harekete geçtiler

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, video konferans yoluyla düzenlenen AB Savunma Bakanları Toplantısı sonrasında basına açıklama yaptı. Borrell, AB'nin güçlü bir "güvenlik sağlayıcısı" olması gerektiğini vurguladı ve bugünkü toplantıda Stratejik Pusula'nın omurgasını oluşturacak "tehdit analizi" belgesini ele aldıklarını söyledi.

Belgenin gizli olduğunu, içeriği hakkında yorum yapamayacağını aktaran Borrell, gelecek 10 yılda Avrupa'nın karşı karşıya kalacağı meydan okumalar ve tehditlere odaklanmaları gerektiğini vurguladı.

Borrell, Stratejik Pusula'nın 4 ana konuya odaklanacağını, bunların kriz yönetimi, mukavemet, kabiliyetlerin geliştirilmesi ve iş birlikleri olduğunu, 2022'nin sonuna kadar bu stratejileri oluşturacaklarını aktardı.

"Stratejik özerkliği sağlamak oldukça uzun bir zaman alacak. Özerkliğin tersi bağımlılık demektir. Biz özerkliği tercih ediyoruz. Avrupa'nın bunu anlaması gerekir." diyen Borrell, Avrupa'nın ilaç üretimi, hammadde, teknoloji gibi alanlarda başka ülkelere bağımlı olduğunu dile getirdi.

Borrell, "Stratejik özerklik NATO'dan bağımsız olarak veya ABD ile güçlü bağlar olmadan çalışmak anlamına gelmiyor." dedi.

AB Savunma Bakanları Toplantısında "Koordineli Yıllık Savunma Değerlendirmesi" (CARD) adlı raporu da ele aldıkları bilgisini veren Borrell, Avrupa'nın savunmasındaki "parçalı yapı" nedeniyle sıkıntı çektiğini belirtti.

Borrell, örnek olarak dünyanın en büyük ordusuna sahip ABD'nin sadece 1 ana muharebe tankı kullanmasını ve AB ülkelerinde bu sayının 16 olmasını, ABD'nin 4 farklı tipte savaş gemisine karşılık AB ülkelerinde 30 farklı tip bulunmasını gösterdi.

Stratejik pusula

"Stratejik Pusula"nın, AB'nin askeri anlamda gelecekteki hedeflerini, stratejik planlarını, kendisine yönelik tehditleri içeren bir askeri strateji belgesi olması isteniyor.

Stratejik Pusula'nın hazırlanmasında omurgayı oluşturacak belge ise AB'nin "tehdit analizi" raporu olacak. Bu gizli rapor, AB üyesi ülkelerin istihbarat kurumlarının tehdit değerlendirmelerinden oluşuyor. Her AB üyesinin tehdit algısı farklı olduğundan AB ülkeleri resmen üzerinde mutabakata varmış değil.

AB'nin Stratejik Pusula oluşturmak istemesinin başlıca nedenlerinden biri "Avrupa'nın güvenliğinde özerklik" istemesi. Avrupa, AB yetkililerinin sık sık dile getirdiği gibi ABD'nin koruma kalkanından çıkmak ve kendi korumasını oluşturmak istiyor. AB, bunu "stratejik özerklik" olarak tanımlıyor.

 

AB'nin bu amaca yönelik çalışmalardan biri de yıllık olarak savunma değerlendirmesi yapmak. Bunun bir örneğini bu yıl ilk kez hazırlanan "Koordineli Yıllık Savunma Değerlendirmesi" (CARD) adlı rapor oluşturuyor.

AB Savunma Bakanları Toplantısı devam ederken özeti yayımlanan rapora göre, "savunma planlaması ve askeri varlıkların geliştirilmesi ulusal seviyede yapılsa da Avrupa çapında bir koordinasyon beklemek ve bunun için fırsatları tespit etmek sık sık engellerle karşılaşıyor."

Rapora göre, AB ülkelerinin askeri olarak 6 ana alanda iş birliğine odaklanması gerekiyor. Bunlar ise yaşlandığı için kara unsurlarının omurgası sayılan ana muharebe tanklarının modernizasyonu ve geliştirilmesi, askerlerin korunması ve operasyonel etkinliğini iyileştirmek için kullandıkları malzemelerin iyileştirilmesi, Avrupa Devriye Sınıfı Yüzey Gemileri ile denizlerdeki varlık alanının artırılması, insansız hava araçlarına karşı kullanılacak sistemlerin geliştirilmesi, uydu haberleşmesi gibi uzay varlıklarına erişim ve bunların korunması, hızlı hareket kabiliyeti için askeri mobilitenin artırılması.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ASIM KASA

Sanki ABD den izinsiz , bağımsız bir adım atacaklar. ABD, AB ile gücünü birleştirip otorite sağlamaya çalışacak. Plan belli
  • Yanıtla

Vahap Kalyoncu

Avrupa hep konuşuyor ve bende hep söylüyorum Türkiye olmadan avrupanın güvenliği diye bir şey söz konusu olamaz.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Ne utanma ne de sıkılma! Bakan Fahrettin Koca, Ekrem'i fena haşladı
Gündem

Ne utanma ne de sıkılma! Bakan Fahrettin Koca, Ekrem'i fena haşladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da ‘bulaşıcı hastalıktan’ ölenlerin sayısının bir günde 164 olduğunu söyledi. Bunun üzerine tüm bulaşıc..
Bakan Selçuk'tan flaş açıklama:
Gündem

Bakan Selçuk'tan flaş açıklama: "Bugün içinde olumlu bir haber gelecek"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kreşlerin durumuyla ilgili önemli bir haberi paylaştı. Selçuk "Çalışan annelerin okul öncesi eğitim kurumla..
Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması
Gündem

Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi'nden herhangi bir vazgeçilmenin söz konusu olmadığını ve sürein işlediğini sö..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay