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Dünya ABD'yi karıştıran uzaylı iddiası
Dünya

ABD'yi karıştıran uzaylı iddiası

Yeniakit Publisher
2023-06-11 23:00:00 -

ABD'nin Las Vegas kentinde bir ailenin arka bahçesinde çekilen görüntü tüyler ürpertecek cinstendi. Görüntülerdeki varlığın 2,5 metre olduğu iddia edildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde 30 Nisan'da gerçekleşen olayda bir aile, polis ekiplerini arayarak evlerinin arka bahçelerine bir aracın düştüğünü iddia etti. Aynı dakikalarda bir Las Vegas polisinin vücut kamerasına gökyüzündeki bir ışık hüzmesi yansıdı. Bu ışık iddialara göre Utah ve Kaliforniya'dan bile gözüktü.

"En az 2,5 metre"

Gökyüzündeki ışık görüntülerinden 39 dakika sonra 911'i arayan bir adam, gökten düşen parlak bir nesne gördüğünü ve sonra da arka bahçelerinde en az 2.5 metrelik, kocaman gözleri olan ve kesinlikle insan olmayan varlıklar gördüklerini söyledi.

Görüntüler ortalığı karıştırdı

Söz konusu haberle ilişkili olarak sosyal medyada paylaşılan yeni görüntüler ortalığı karıştırdı. Yeni görüntülerde ise "uzaylı" olduğu iddia edilen bir "yaratığın" bahçe çitleri önünde ne yapacağını kestiremez bir halde hareket ettiği gözlemleniyor. Bazı kullanıcılar, görüntülerin filmlerde kullanılan CGI teknolojisiyle oluşturulmuş olabileceğini öne sürdü.

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