  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi ABD’ye zeytinyağı ihracatı yüzde 30 arttı
Ekonomi

ABD’ye zeytinyağı ihracatı yüzde 30 arttı

Türkiye’den ABD’ye yapılan zeytinyağı ihracatı, 1 Kasım 2020’de başlayan yeni sezonun ilk 3 ayında yüzde 30 artarak 15 milyon dolara çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 21:55:00 -
ABD’ye zeytinyağı ihracatı yüzde 30 arttı

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, Birliğin Ticaret Bakanlığı desteğiyle yürüttüğü Turquality Projesi kapsamında Türk zeytinyağı, ABD’de gıda sektöründeki bazı ithalatçılarla otel ve restoranların satın alma direktörlerine tanıtıldı. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, sektörün toplam ihracatı içinde ABD pazarının 2019-2020 sezonunda yüzde 30’luk paya ulaştığını bildirdi. Er, zeytinyağında yeni ihracat sezonunun 1 Kasım 2020’de başladığını belirterek, “İlk 3 ayını geride bıraktığımız 2020-2021 sezonunda ABD’ye yaptığımız zeytinyağı ihracatı yüzde 30’luk artışla 11,4 milyon dolardan 15 milyon dolara yükseldi” ifadesini kullandı. Türkiye’nin gelecek 5 yılda 650 bin ton zeytinyağı rekoltesine ulaşmasının hedeflendiğine işaret eden Er, şunları kaydetti: “Bu rekolteye ulaştığımızda yıllık 400 bin ton ihracat yapabilecek konuma yükselmemiz gerekiyor. Dünya genelinde zeytinyağı ihracatında en hızlı genişleme sağlayabileceğimiz birkaç ülkeden biri ABD. Bugünden önümüzdeki yıllar için çalışıyoruz, bu çabaların meyvelerini o zaman toplayacağız.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Murat Karayılan yakalandı mı? Bakan Soylu'dan son dakika Murat Karayılan açıklaması
Gündem

Murat Karayılan yakalandı mı? Bakan Soylu'dan son dakika Murat Karayılan açıklaması

Murat Karayılan’ın ele geçirilmesi için operasyon yapılacak mı? Terör örgütü PKK’ya hem yurt içinde hem de yurtdışında ağır darbeler vurulma..
Dünyada ilk kez oluyor! Türkiye'de üretildi
Teknoloji

Dünyada ilk kez oluyor! Türkiye'de üretildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, müjdeli bir haberi kamuoyu ile paylaşarak, 'Dünyanın ilk tamamen biyodizel yakıtlı jeneratörlerin..
Herkes bu işe girmeye başladı! Aylık gelir 5 bin lira
Gündem

Herkes bu işe girmeye başladı! Aylık gelir 5 bin lira

Pazar tezgahları artık bir kazanç kapısına dönüştü. İnsanlar tahta satın alıp satarak adeta yeni bir meslek doğurdu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay