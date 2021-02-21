ABD’ye zeytinyağı ihracatı yüzde 30 arttı

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, Birliğin Ticaret Bakanlığı desteğiyle yürüttüğü Turquality Projesi kapsamında Türk zeytinyağı, ABD’de gıda sektöründeki bazı ithalatçılarla otel ve restoranların satın alma direktörlerine tanıtıldı. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, sektörün toplam ihracatı içinde ABD pazarının 2019-2020 sezonunda yüzde 30’luk paya ulaştığını bildirdi. Er, zeytinyağında yeni ihracat sezonunun 1 Kasım 2020’de başladığını belirterek, “İlk 3 ayını geride bıraktığımız 2020-2021 sezonunda ABD’ye yaptığımız zeytinyağı ihracatı yüzde 30’luk artışla 11,4 milyon dolardan 15 milyon dolara yükseldi” ifadesini kullandı. Türkiye’nin gelecek 5 yılda 650 bin ton zeytinyağı rekoltesine ulaşmasının hedeflendiğine işaret eden Er, şunları kaydetti: “Bu rekolteye ulaştığımızda yıllık 400 bin ton ihracat yapabilecek konuma yükselmemiz gerekiyor. Dünya genelinde zeytinyağı ihracatında en hızlı genişleme sağlayabileceğimiz birkaç ülkeden biri ABD. Bugünden önümüzdeki yıllar için çalışıyoruz, bu çabaların meyvelerini o zaman toplayacağız.”