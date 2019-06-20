ABD'ye yeni nükleer füze geliyor! Sesten 5 kat daha hızlı olacak Dünyaca ünlü silah üreticileri Raytheon ve Northrop Grumman şirketleri, ses hızının beş katı hızında bir nükleer savaş başlığı fırlatabilecek yeni hipersonik füze ile gündeme geldi.

Raytheon ve Northrop Grumman, Milli Muharip Uçağımız TF-X'i tanıttığımız Paris Air Show'da ortaklık kurduklarını duyurdu. İki şirket DARPA ve ABD Hava Kuvvetleri için ses hızının iki kat hızına kadar çıkabilen füzeler üretecek. ABD basınında yer alan haberlere göre, füzeler nükleer başlık da taşıyabilecek kabiliyete sahip olacak.

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