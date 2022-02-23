ABD'ye uşaklık yapan o 20 patron kim?

Londra'daki tefeciler üzerinden Türk ekonomisine 'operasyon' çeken bazı Türk firmaları olduğunu, söz konusu firmaların paralarına para katarken 6'lı çeteye de alan açtığını ifade eden Sabah gazetesi yazarı Ersin Ramoğlu, "Kısacası Dahhaklar, Zahhaklar ve Zohaklar, yani şeytanlar el ele verip ekonomi üzerinden hükümete rota çizmeye çalışıyor" dedi. İşte o yazının ilgili bölümü:

"Londra'daki tefeciler üzerinden Türk ekonomisine 'operasyon' çeken bazı Türk firmaları var. ABD'ye uşaklık yapan 15-20 Türk patron...

Kim oldukları belli ama 'racon' gereği açıklanmazlar.

Kemal Kılıçdaroğlu ve dostları onlara çok seviyor, çünkü umutları Türk ekonomisinin çökmesine bağlı!

CHP ve işbirlikçileri felaketler ve iftiralar üzerinden siyaset yapıyor.

Alçaklık yapanlara yazıklar olsun!

Bu patronlar ekonomimize 'serbest piyasa' kılıfıyla saldırıyor. Dolar bunlar sayesinde yükseliyor.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 30 firmanın hesaplarında 90 milyar dolar olduğunu, bu hesapların 50 milyar dolarının ise bir yıldır hiç hareket görmediğini açıkladı.

Birkaç zenginin banka hesabında 90 milyar dolar var ve bu paranın önemli bir kısmını hükümeti hizaya çekmek için kullanıyorlar.

Tabii olan millete oluyor!

Reis "Ekonomik kurtuluş savaşındayız" diyor... Bay Kemal ise Londra'daki tefecilerden bahsediyor. Ekonomiye çekilen operasyonu inadına görmezden geliyor.

40 milyar doları hareketlendiren malum firmalar ise bankalardaki döviz hesapları karşılığında TL kredisi kullanıyor... O krediyle de Londra'daki tefeciler üzerinden yüklü miktarlarda döviz alıyorlar. Yani döviz böyle uçuyor!...

Patronlar paralarına para katarken 6'lı çeteye de alan açıyorlar!

Kısacası Dahhaklar, Zahhaklar ve Zohaklar, yani şeytanlar el ele verip ekonomi üzerinden hükümete rota çizmeye çalışıyor.

Tarkan gibi şarkıcılar ise dolar milyarderlerine 'geççek' diyerek destek atıyor.

Sizin anlayacağınız bu 6'lı çete parlamenter sistemin ürettiği en karanlık dönem olan 28 Şubat tarihini boşuna belirlemedi...

Biz bu aşağılık oyunu, sabırlı olursak, birlik olursak bozarız. (...)"