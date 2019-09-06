0553 313 94 23

ABD'ye küstah Türkiye çağrısı: Bir an önce yaptırımları uygulayın

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasını hazmedemeyen İsrail basını küstah bir habere imza attı. Diliman Abdulkader imzalı haberde, ABD yönetiminin Türkiye'ye bir an önce yaptırım uygulaması çağrısında bulunuldu.

06 Eylül 2019 Cuma 16:59
ABD'ye küstah Türkiye çağrısı: Bir an önce yaptırımları uygulayın

İsrailli medya kuruluşu The Jerusalem Post, 9 Eylül'de tatili biten ABD Kongresine "Türkiye'ye acilen CAATSA yaptırımlarını uygulayın" çağrısında bulundu. Kogrenin çalışma dönemindeki ilk icraatının yaptırım meselesi olması gerektiğini yazan gazetenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, eylül ayının sonunda New York'ta gerçekleşecek BM Genel Kurulundaki görüşmesinden önce bu çağrıda bulunması ise, İsrail Türkiye karşı "yaptırım lobisi" mi yapıyor, sorusunu akla getirdi.

İsrailli gazete, direkt olarak ABD Kongresine seslendi. Basın kuruluşu, "ABD önce 'S-400'leri almayın, yaptırımları olur' uyarısında bulundu. Sonra Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 'S-400'ler operasyonel hale getirilmezse yaptırımları uygulamayacağız' dedi. Erdoğan ABD'nin adil davranmadığını söylüyor ama ABD 'satın almayın'dan 'çalıştırmayın' söylemine geçerek, Türkiye'ye oldukça adil davrandı. Kongrenin birincil önceliği, çalışma dönemi başladığında Türkiye'ye yaptırımları uygulamak olmalıdır" sözlerine yer verdi.

Gazete, satın alınmış ve parası ödenmiş sistemlerin, Türkiye'nin ulusal güvenliğinin en ihtiyaç duyduğu anda operasyonel hale getirilmemesinin makul olduğunu savundu. Gazete eğer gerekirse, Kongrenin Trump'ı bu konuda ikna etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 16:59
  1. Türkiye
  2. ABD
  3. İsrail

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah16 dk önce
    Haberi yazan bir müslüman bir arap, yahudi değil.
  • Rasim DUMANRasim DUMAN42 dk önce
    ABD, TURKIYE'ye yaptirim "uygulayamaz" ! Zira biz artik 1974'teki TURKIYE degiliz. Basimizda da "milli" bir Hukumetve "milli" bir Cumhurbaskani var, elhamdulillah. ABD, boyle bir tesebbusunun, "karsiliksiz kalmayacagini" cok iyi biliyor.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Serbest piyasada altın fiyatları
  1. Serbest piyasada altın fiyatları
  2. Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi..
  3. Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza tüm..
  4. Roberto Soldado'dan Türkiye Ligi'ni..
  5. İdlib’de Esad rejimi protesto edildi
  6. Heykeller ilk günkü görünümüne kavuştu
  7. Ordu’da trafik denetimleri arttı
  8. FİSKOBİRLİK TMO adına fındık alacak
  9. İnönü Belediyesi gençler için çalışıyor
  10. Ordu’da suç örgütü çökertildi
  11. Konya’da otomobil bariyerlere çarptı
  12. Altının kilogramı 276 bin 640 liraya..
  13. Vali Bilmez gazetecilerle bir araya..
  14. Canan Kaftancıoğlu hakkındaki mahkeme..
  15. Gömülü diş ameliyatı sonrası dikkat..
  16. Çarşamba’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
  17. TAJEV kadın sağlığı için Ordu’da
  18. Gündemi sarsacak gelişme! İdlib'e..
  19. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
  20. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
  21. Diyanet eğitim görevlisi alımı DİB..
  22. ABD'den Türkiye'ye '100 milyar..
  23. Fatih'te elektrik akımına kapılan kişi..
  24. Fatih’te elektrik akımına kapılan işçi..
  25. Kangal’da kapanan okullar velileri..
  26. İdlib'deki siviller, rejim ve Rusya'yı..
  27. ABD'nin kapatıldı dediği terör..
  28. Bakan Ersoy ‘RTÜK Medya Buluşmaları’na..
  29. Çarşamba’da trafik kazası: 1 yaralı
  30. Vali Recep Soytürk’ün 2019-2020 Eğitim..
Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

Günün Karikatürü

6 Eylül 2019
FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim