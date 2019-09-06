ABD'ye küstah Türkiye çağrısı: Bir an önce yaptırımları uygulayın

İsrailli medya kuruluşu The Jerusalem Post, 9 Eylül'de tatili biten ABD Kongresine "Türkiye'ye acilen CAATSA yaptırımlarını uygulayın" çağrısında bulundu. Kogrenin çalışma dönemindeki ilk icraatının yaptırım meselesi olması gerektiğini yazan gazetenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, eylül ayının sonunda New York'ta gerçekleşecek BM Genel Kurulundaki görüşmesinden önce bu çağrıda bulunması ise, İsrail Türkiye karşı "yaptırım lobisi" mi yapıyor, sorusunu akla getirdi.

İsrailli gazete, direkt olarak ABD Kongresine seslendi. Basın kuruluşu, "ABD önce 'S-400'leri almayın, yaptırımları olur' uyarısında bulundu. Sonra Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 'S-400'ler operasyonel hale getirilmezse yaptırımları uygulamayacağız' dedi. Erdoğan ABD'nin adil davranmadığını söylüyor ama ABD 'satın almayın'dan 'çalıştırmayın' söylemine geçerek, Türkiye'ye oldukça adil davrandı. Kongrenin birincil önceliği, çalışma dönemi başladığında Türkiye'ye yaptırımları uygulamak olmalıdır" sözlerine yer verdi.

Gazete, satın alınmış ve parası ödenmiş sistemlerin, Türkiye'nin ulusal güvenliğinin en ihtiyaç duyduğu anda operasyonel hale getirilmemesinin makul olduğunu savundu. Gazete eğer gerekirse, Kongrenin Trump'ı bu konuda ikna etmesi gerektiğinin altını çizdi.