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ABD'ye komşudan şok tepki! 'Krize neden olur'

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik sonrası ABD'nin Karadeniz'e savaş gemisi gönderme konusunu gündeme getirmesiyle ilgili Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov açıklama yaptı. Borisov, "Bizim için Karadeniz’de çıkabilecek bir savaş bunalımından daha kötü bir şey olamaz. Geçmişte buraya bir savaş filosunun girmesine karşı çıktığımda beni eleştirenler şimdi ne kadar haklı olduğumu görebilirler." dedi.

07 Aralık 2018 Cuma 16:35
ABD'ye komşudan şok tepki! 'Krize neden olur'

ABD’nin Rusya ile Ukrayna arasında suların ısınmasıyla Karadeniz’e savaş gemisi gönderme hazırlığı yaptığı ve Montrö Sözleşmesi kapsamında Boğazlar’dan geçiş için Türkiye’ye bildirimde bulunduğu öne sürülmüştü. Konuyla ilgili açıklama yapan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, 'Karadeniz'e savaş gemilerinin girmesi büyük bir krize neden olabilir. Biz bunu önlemek üzere inanılmaz çabalar gösteriyoruz. Umarım sağduyulu yaklaşım ağır basacaktır.' dedi.

Borisov, Parlamentoda basın mensuplarına Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginliğin tırmanmasını değerlendirdi.

"Büyük bir krize neden olabilir"

Bulgaristan'ın bu sorunun tırmanmasına karşı olduğunu belirten Borisov, Karadeniz’in turizm, doğal gaz boru hatları, feribotların geçtiği bir yer olması gerektiğine işaret etti. Başbakan Borisov, "Bir yandan savaş gemilerinin girmesi diğer yandan bu kadar kudretli bir Rus filosunun bulunması kaçınılmaz olarak büyük bir krize neden olur." diye konuştu.

Karadeniz'de en iyi turistik tatil yerlerinin Bulgaristan'da olduğunu anımsatan Borisov, "Karadeniz'e savaş gemilerinin girmesi büyük bir krize neden olabilir. Biz bunu önlemek üzere inanılmaz çabalar gösteriyoruz. Umarım sağduyulu yaklaşım ağır basacaktır." ifadelerini kullandı.

"Bizim için Karadeniz’de çıkabilecek bir savaş..."

Borisov, Karadeniz'in savaş bunalımı için mükemmel bir yer olduğunun altını çizerek, "Bizim için Karadeniz’de çıkabilecek bir savaş bunalımından daha kötü bir şey olamaz. Geçmişte buraya bir savaş filosunun girmesine karşı çıktığımda beni eleştirenler şimdi ne kadar haklı olduğumu görebilirler." dedi.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 16:35
  1. ABD
  2. Rusya
  3. Bulgaristan
  4. Ukrayna

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