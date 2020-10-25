ABD'ye giden öğrencileri FETÖ’nün sohbetine götürmüşler

B.A “2011'de harp okulunu kazanınca mülakattan önce beni çalıştırdılar, taktikler verdiler. Okula girince, ima yoluyla namaz ve çeşitli gizlilik yöntemleri konusunda uyarıldık. Okulda yazdığım duygusal zekanın askeri yöneticiler ve öğrencilere etkisini anlatan bir makale ile ABD’ye konferansa gönderildim. Daha gitmeden örgüt sorumlusu M.K. beni görmeye birini getirdi, o da bana, ABD'de bir metronun yanındaki beklememi ve birinin gelip alacağını söyledi. ABD’de söylenen zamanda söz konusu yere gittim. Bir erkek gelip beni bir araca bindirdi, 3-4 saatlik yolculuktan sonra örgüt elebaşı Gülen'in Pensilvanya'daki malikanesine götürdü. Evin girişinde arandım, telefonunum alındı. 3-4 saat sonra beni Gülen'in toplantısına soktular, bir köşeye geçip oturmamı, soru sormamamı söylediler. Toplantı bitince beni aldıkları yere bıraktılar. Birlikte geldiğim askeri öğrenciler de zaman zaman ortadan kaybolduğundan elebaşıyla görüştürüldüklerini düşünüyorum.” B.A. daha sonraları örgütten ayrılmaya karar verdiği için kendisine ve örgütten olmayanlara pilot eğitiminde aşırı baskı yapıldığı için eğitimleri bırakmak zorunda kaldıklarını da söyledi.