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Gündem Abdurrahman Uzun resmen çıldırdı: Ulan denyolar
Gündem

Abdurrahman Uzun resmen çıldırdı: Ulan denyolar

Yeniakit Publisher
2024-01-04 01:27:00 -

Gazeteci Abdurrahman Uzun, Türkiye gündeminin Gazze olmaktan çıktığını söyleyerek Fatih Altaylı, Mustafa Sandal, tokat atan çocuk gibi isimlerin konuşulmasına tepki gösterdi.

Gazeteci Abdurrahman Uzun, 1 Ocak'taki Gazze yürüyüşünün ardından yaşanan sürece tepki gösterdi.

Abdurrahman Uzun, gündemin hemen değiştiğini ve bunun doğru olmadığını ifade etti.

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