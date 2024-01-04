Abdurrahman Uzun resmen çıldırdı: Ulan denyolar
Gazeteci Abdurrahman Uzun, Türkiye gündeminin Gazze olmaktan çıktığını söyleyerek Fatih Altaylı, Mustafa Sandal, tokat atan çocuk gibi isimlerin konuşulmasına tepki gösterdi.
Gazeteci Abdurrahman Uzun, 1 Ocak'taki Gazze yürüyüşünün ardından yaşanan sürece tepki gösterdi.
Abdurrahman Uzun, gündemin hemen değiştiğini ve bunun doğru olmadığını ifade etti.
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