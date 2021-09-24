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Gündem Abdurrahman Dilipak'tan Türkevi açıklaması! 'Bir podyum olarak kullanılacak'
Gündem

Abdurrahman Dilipak'tan Türkevi açıklaması! 'Bir podyum olarak kullanılacak'

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 22:43:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York ziyaretini değerlendiren Dilipak, şunları söyledi:

"Türkevi'nin bir lobi merkezi olması düşünülüyor. Türk ve İslam dünyası ile ilgili Türkiye üzerinden yürütülen çalışmaların dünyaya tanıtılması için bir podyum olarak kullanılması söz konusu.

Yeni dünya düzenine ilişkin bütün politikalarda Türkiye'nin çok özel bir rolü var. Türkiye kendinden ibaret bir ülke değil. Türkiye'nin üzerinden İslam ve Türk dünyası ile Balkanlar ve Kafrkasların etkilenmesi söz konusu. Onun için Türkiye'nin bu süreçte önemli bir rolü olduğunu unutmamak lazım."

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