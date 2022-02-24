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Gündem Abdurrahman Dilipak'tan 'Geççek' yorumu! 'Bizim daha sanatsal çalışmalara ihtiyacımız var'
Gündem

Abdurrahman Dilipak'tan 'Geççek' yorumu! 'Bizim daha sanatsal çalışmalara ihtiyacımız var'

Yeni Akit Youtube kanalına konuşan Gazeteci Abdurrahman Dilipak, muhalefeti gaza getiren Tarkan'ın "Geççek" şarkısını değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 23:59:00 - 2022-02-25 00:14:32

 Yeniakit.com.tr 

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tarkan'ın "Geççek" şarkısına muhalefetin dört koldan sarılmasına değinen Dilipak, "Bu şarkıyı yapanların, şarkıyı pazarlamak için kendilerinin planladığı bir akıl karışıklığı ise tırnak içinde çok başarılı. Ama Türkiye'nin yeterince tartışacağı konu var. Bu tür olaylarla vakit harcamanın doğru olduğunu düşünmüyor." dedi.

'Daha sanatsal işlere ihtiyacımız var'

Dilipak, şöyle devam etti:

Bu tür şeyler sadra şifa olmaz. Karışık olan her şeyi daha da karıştırır. Herkes bundan bir sonuç çıkarıp, karşısındakini suçlar. Bizim birbirimizi anlamamız için, Türkiye'yi dünyada daha ileri seviyelere taşımak için daha sanatsal işlere ihtiyacımız var.

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Yorumlar

saadet PekŞeker

Yine akitle ters düşmüş bu konuda. Ve çok doğru şeyler söylemiş. Vravo Dilipak amcacığım
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