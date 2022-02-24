Abdurrahman Dilipak'tan 'Geççek' yorumu! 'Bizim daha sanatsal çalışmalara ihtiyacımız var'

Yeniakit.com.tr

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tarkan'ın "Geççek" şarkısına muhalefetin dört koldan sarılmasına değinen Dilipak, "Bu şarkıyı yapanların, şarkıyı pazarlamak için kendilerinin planladığı bir akıl karışıklığı ise tırnak içinde çok başarılı. Ama Türkiye'nin yeterince tartışacağı konu var. Bu tür olaylarla vakit harcamanın doğru olduğunu düşünmüyor." dedi.

'Daha sanatsal işlere ihtiyacımız var'

Dilipak, şöyle devam etti:

Bu tür şeyler sadra şifa olmaz. Karışık olan her şeyi daha da karıştırır. Herkes bundan bir sonuç çıkarıp, karşısındakini suçlar. Bizim birbirimizi anlamamız için, Türkiye'yi dünyada daha ileri seviyelere taşımak için daha sanatsal işlere ihtiyacımız var.