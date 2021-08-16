Abdurrahman Dilipak’tan çok kritik uyarı: Türkiye'de kanlı hesaplaşmalara sebep olacak

Abdurrahman Dilipak bugünkü köşe yazısında Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesini konu aldı. Taliban'ın da artık bir devleti olduğunu dile getiren Dilipak, ABD'nin çıkarları için bölgede kalmanın riskli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Afgan göçmenler için 'aktarma istasyonu' olduğunu söyleyen Dilipak, "Bu göç ülke içinde ve dışında kanlı hesaplaşmalara sebep olacak" dedi.

Dilipak'ın "Ve artık Taliban’ın da bir devleti var" başlıklı yazısı su şekilde;

"Ve son haber şu: 40 milyonluk bir İslam ülkesi olan Afganistan’da Kabil, Taliban’a teslim oldu. ABD’nin desteklediği mevcut hükümet ise çatışmadan yönetimi devretmek için Taliban’la pazarlık yapıyor. Bir iddiaya göre ABD Afganistan’dan çıkarken Taliban ile anlaştı.. Şimdi sırada Afgan-Pakistan- İran, Çin ve Fergana bölgesinde ve eş zamanlı olarak Rusya’nın etki alanı içindeki Kuzey Afganistan bölgesindeki Türkî Cumhuriyetlerde sorun çıkartmak. Afganistan krizi Hazar’ın kuzey ve güney tarafındaki Çin-Pekin koridorunu etkileyecektir. Biz, Türkiye’yi aktarma istasyonu olarak kullanan Afganlıların “göç”ü ile ilgilenirken dünyada başka şeyler oluyordu. Aslında Afganistan’daki bu göç sadece Türkiye’ye değil, doğu, batı, kuzey, güneydeki tüm ülkelere devam ediyor ve hepsinde sorun çıkartacak. Ve bu göç beraberinde uyuşturucu trafiğini daha da güçlendirecek. Aynı zamanda ülke içinde ve dışında kanlı hesaplaşmalara sebep olacak.

ABD; Suriye ve Irak’tan çekilirken, boşalttığı üsleri ve silahları PYD’ye, Afganistan’dan ayrılırken de Taliban’a bırakıp geri çekiliyor. Daha önce de zaten DAEŞ in İran’dan geçerek Fergana’ya gitmesinin önünü açmıştı. ABD, şimdi de bu mayınlı alana Türkiye’yi sokmaya çalışıyor.

Türkiye daha önce o bölgede Raşit Dostum’la yakın bir işbirliğine gitmişti. Raşit Dostum aynı zamanda ABD ile birlikte çalışıyordu. Bugün Ankara’nın, ABD’nin desteğinde ve ABD’nin bölgedeki “çıkarları ve adamlarını” korumak için tekrar devreye girmesi, başka bir tartışmayı daha beraberinde getirecektir. Hatta ülkedeki Türk unsurları ve kuzeydeki Türkî topluluklar için de ciddi bir risk oluşturacaktır. Türkiye’yi bu anlamda Rusya ile karşı karşıya getirecektir. Pakistan da Çin, İngiltere ve ABD arasında lobilerin hesaplaşmasına zemin oluşturacaktır. Sonuçta İran’da da lobiler savaşı kaçınılmaz olacaktır. Bu arada; Afganistan, SSCB işgalinde iken, Çin, o zamanki politikası gereği Afganistan direnişinin yanında SSCB’ye karşı idi. Afganistan’da Çin’in desteklediği 4 Maoist örgüt vardı. Bunlar, Afganistan Özgürlük Cephesi, Afganistan Halkı Özgürlük Cephesi, Afganistan Mücahit Özgürlük Savaşçıları Cephesi İran Pragmatik ve oportünist bir yol izliyor Afganistan konusunda. ABD yanlılarının ülkesinden geçerek Türkiye’ye gidişine bir kapı açmıştır bu anlamda.

Şunu görelim, bu konu Türkiye’ye giren Afganlı göçmen sorunundan çok daha derin ve önemli bir konu. Bakın BM’ye göre, 2021’in ilk 6 ayında 1659 sivil hayatını kaybetti. Bu sayı son bir ayda 1000’den fazla sivilin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Mayıs başından Ağustos’a kadar yaklaşık 1 milyon sivil evlerinden ayrıldı, başka yerlere kaçtı ya da komşu ülkelere sığındı. 18 milyon insan ise ciddi barınma ve gıda ihtiyacı içinde. ABD, 20 yılda Afgan ordusunu eğitip donatmak için 83 milyar dolar harcamış. Sonuç bu. Ülkenin en büyük geçim kaynağı, ABD fonları, uluslararası ülke ve örgütlerden gelen paralar ve eroin. ABD ülkeden ayrılırken, hükümetin merkez bankasına 9 milyar dolar bırakmış. Şimdi onlar da o ABD’nin hükümete bıraktığı silahlarla birlikte PYD örneğinde olduğu gibi Taliban’ın elinde olacak. ABD kaynaklarına göre, Taliban 60 bin savaşçıdan oluşan çekirdek bir güce sahip. Taliban’a destek veren diğer askeri gruplarla birlikte sayı 200 bini geçiyor.

Biden, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve diğer Afgan yetkililerle görüşmesi talimatını vermişti. Gerçekleşen bu görüşmede “Katar’ın başkenti Doha’da bulunan Taliban temsilcilerine, Afganistan’daki ABD askerini ve görevimizi tehlikeye atacak herhangi bir eyleme girişmeleri durumunda hızlı ve güçlü bir askeri karşılık verileceğini iletmişler(!?) Bu görüşmenin ardından ABD Savunma Bakanlığı, Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesi için bölgeye 3 bin ilave ABD askerinin gönderileceğini açıklamıştı. THY de Charter uçuşları ile bir hava köprüsü kurarak bu tahliyeye destek verdi."