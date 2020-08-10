Abdurrahman Dilipak’a davada ilk fire Niğde Kadın Kolları’ndan

Dursun Suna Niğde

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam’ın, partiye gönül verenler arasında ihtilaf oluşturacak “Dilipak” girişimi, ilk fireyi verdi. Yazarımız Abdurrahman Dilipak’a 81 il kadın kolları başkanının suç duyurusunda bulunacağını açıklayan Çam’a karşın AK Parti Niğde Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Temur, Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunma niyetinde olmadıklarını belirtti.

Temur: Niyetimiz yok

Akit’e konuşan Başkan Temur, şunları dile getirdi: “Biz bu konuya sıcak bakmıyoruz. Niyetimiz yok ama parti ve genel merkezden nasıl bir yol izlememiz gerektiği söylenirse biz de ona göre hareket etmek zorunda kalırız.”

Çam baskı uygulayacak mı?

KADEM kökenli Selva Çam’ın, Dilipak’a suç duyurusu için 81 il kadın kolları başkanlarına baskı uygulayıp uygulamayacağı merak konusu oldu. AK Parti’de büyük rahatsızlığa neden olan suç duyurusu meselesiyle ilgili Dilipak, “Ben benim gibi düşünmeyenlere öyle bir ifade kullanmadım. Yazımdaki ifade, İstanbul Sözleşmesi’ne destek verenlerin fuhşiyata da destek vermiş olmalarından söz ediyorum” demişti. Selva Çam, geçmişte Başkan Erdoğan, Emine Erdoğan, bakanlar ve parti kurmaylarına yönelik galiz küfürlere karşı kaç hukuki girişimde bulunduğuna yönelik sorularımıza cevap verememişti.