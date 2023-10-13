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Medya Abdurrahman Dilipak'a açılan 'AKP'nin papatyaları' davası sonuçlandı!
Medya

Abdurrahman Dilipak'a açılan 'AKP'nin papatyaları' davası sonuçlandı!

Yeniakit Publisher
2023-10-13 15:19:00 -
Abdurrahman Dilipak'a açılan 'AKP'nin papatyaları' davası sonuçlandı!

Gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak'a yönelik AK Parti ve KADEM'in açtığı dava bugün görülen duruşmayla birlikte sonuçlandı.

Gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak'a yönelik AK Parti ve KADEM'in açtığı dava bugün görülen duruşmayla birlikte sonuçlandı.

AK Parti Genel Merkez, 80 il teşkilatı ve KADEM tarafından gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak’a karşı Yeni Akit gazetesinde yayınlanan “AKP’nin Papatyaları” başlıklı yazısı üzerine yapılan şikayet üzerine, Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan ceza davası bugün sonuçlandı.

KELEŞTİMUR: KARAR HUKUKA UYGUN DEĞİL, İTİRAZ EDECEĞİZ

Dilipak'ın avukatlarından Faruk Keleştimur, Habervakti Genel Koordinatörü Bülent Deniz'e yaptığı açıklamada, ''Türkiye 3.5 senedir, bu davayla meşgul. Savcının ceza istemesinin akabinde hakim kararını açıkladı. Adli para cezasına çevrilecek şekilde bir hüküm verildi. Burada ilginç olan durum, hakim kararını açıklarken esas davanın uyuşmazlık konusunu teşkil eden kavramla alakalı savunmalarımızı haklı buldu. Başka kelime ve kavramlar üzerinden hakaret olduğuna karar verdi. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Bizim için de şaşırtıcı oldu. Kararın gerekçesinde bunu göreceğiz. Bu bir mahkumiyettir. Gün üzerinden verilmiş bir mahkumiyettir. O günün adli para cezasına çevrilmesiyle sonuçlanmıştır. Ancak beraat etmemiştir. Mahkum edilmiştir. Kararın hukuka uygun olmadığını düşünüyoruz. İtiraz edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Duruşmanın hemen ardından Deniz'in sorularını da cevaplayan Dilipak, ''Teknik olarak bakarsanız bir mhakumiyet verildi. Para cezasına çevrilerek mahkumiyet durumu ortadan kalkmıştır. 3.5 yıl 'fahişe' kelimesi üzerinden savunma yaptık. 'AK Parti'nin içindeki FETÖ'nün zihniyeti ikizi AKPliler ve AKP'nin papatyaları' cümlesi üzerinden kişilik hakları... Mahkemenin mahkumiyet kararı ifade aslında AK Parti'yi aklamak için kullanılan 'istisna tutulan, içinizdeki birileri' diye tanımlanan bir ifadeye ceza verildi ki bunun hukuki bir anlamı yok. İstinafa gideceğiz. Dava yeniden görülecek.'' ifadelerini kullandı.

Hakimin 'fahişe ve türevleri' ifadesini AK Partililere yönelik kullanmadığına karar verdi.
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'AKP'NİN PAPATYALARI DAVASINDA NE YAZIYORDU?'

27 Temmuz 2020 tarihinde Yeni Akit gazetesinde yayınlanan dava konusu yazısında Dilipak, “ANAP’ı o ‘Papatyalar’, o ‘Lale Devri çocukları’ bitirdi. AK Partiyi de, bu Erguvani AKP’nin ‘Papatyaları’(!?) bitirecek bu gidişle. AK Parti içindeki AKP’liler konuşuyor, AK Partililer susuyor. AKP’liler terfi etti zenginleşti, itibar sahibi oldular. Kaymağı onlar yiyor, parayı onlar veriyor. Camiye, okula, yurda parayı veren de onlar. Eee, parayı veren düdüğü çalıyor. Kem alat ile kemalat olmuyor. Haram para ile hayır olmayacağı gibi.” “AK Parti içindeki AKP’liler, FETÖ’nün zihniyet ikizi gibi davranıyorlar. Hem uluslararası fonlarla destekleniyorlar hem de kamu fonlarını kullanıyorlar. Malum ‘Yeşil Sermaye’ de bunlara sponsor olabiliyor. Koç kadar, Sabancı kadar, Eczacıbaşı kadar bizim ‘Yeşil sermaye’ davasına sadakat gösterip, bu fahişelere ve onların türevlerine karşı seslerini yükseltebilecekler mi?” ifadelerini kullanmıştı.

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