Abdurrahman Dilipak analiz etti! 'Ukrayna İHA ve SİHA'larla Rusya'yı Türkiye'ye kışkırtıyor'

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Gazeteci Abdurrahman Dilipak, Rusya-Ukrayna çatışmasında İHA ve Siha'larımızın gündeme getirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Masumane bulmuyorum'

"Ukrayna'nın Türk İHA ve SİHA'larından çok söz etmesi Rusya'yı Türkiye'ye karşı kışkırtma anlamına geliyor." diyen Dilipak, şu ifadeleri kullandı:

Ukrayna, birçok ülkeden aldığı askeri muhimmatı Rusya'ya karşı kullanıyor. Bu ülkelerden hiçbirisi ya da markası söylenmiyor. Bizimkiler de İHA-SİHA denildiğinde buna hemen atlayıp, 'İHA'mız, SİHA'mız' diye gururlanıyor. Bu tabii ki Türkiye'nin kendi ürettiği İHA ve SİHA'ları için bir tanıtım ama ben bunun sürekli gündeme getirilmesini masumane bulmuyorum.