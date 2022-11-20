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Gündem Abdurrahim Albayrak'ın acı günü! Torunu feci şekilde hayatını kaybetti
Gündem

Abdurrahim Albayrak'ın acı günü! Torunu feci şekilde hayatını kaybetti

İş adamı Abdurrahim Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Torunum, gözbebeğim, Batuhan’ım bugün hakkın rahmetine kavuştu. Üzüntümü tarif etmem imkansız. Allah masumlar masumu yavrumu cennet mekanına kabul eylesin. Bizlere de sabır versin” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 19:31:00 -
Abdurrahim Albayrak'ın acı günü! Torunu feci şekilde hayatını kaybetti

Şişli'deki bir AVM'de öğle saatlerinde arkadaşları ile buluşmak için AVM'ye giden iş adamı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetmişti.

İş adamı Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Torunum, gözbebeğim, Batuhan’ım bugün hakkın rahmetine kavuştu. Üzüntümü tarif etmem imkansız. Allah masumlar masumu yavrumu cennet mekanına kabul eylesin. Bizlere de sabır versin. Ne söyleyeceğimi, nasıl davranacağımı inanın bilmiyorum. Cenaze namazımız 21 Kasım 2022 tarihinde ikindi namazına müteakip Eyüp Sultan Camii’nde kılınacaktır” ifadelerini kullandı.

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