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Aktüel Abdurrahim Albayrak'ın acı günü!
Aktüel

Abdurrahim Albayrak'ın acı günü!

Abdurrahim Albayrak'ın torunu 15 yaşındaki Batuhan Bostancı, bir alışveriş merkezinin 4'üncü katında bulunan yemek alanından düşerek hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 16:20:00 -
Abdurrahim Albayrak'ın acı günü!

Abdurrahim Albayrak'ın torunu 15 yaşındaki Batuhan Bostancı, bir alışveriş merkezinin 4'üncü katında bulunan yemek alanından düşerek hayatını kaybetti.

Galatasaray Kulübü'nün önemli figürlerinden olan Abdurrahim Albayrak'ın torunu İstanbul Şişli'de bulunan ünlü bir alışveriş merkezinin 4'üncü katındaki yemek bölümünde bulunan balkondan aşağı düştü ve ağır yaralandı.

Abdurrahim Albayrak'ın torunu hayatını kaybetti

İhbarın üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Batuhan Bostancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bostancı'nın geçmiş yıllarda Galatasaray'da yöneticilik görevinde bulunan Abdurrahim Albayrak'ın torunu olduğu öğrenildi.

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