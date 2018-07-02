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Abdulmetin Balkanlıoğlu'nun zehirlendiği iddialarına ilişkin açıklama

İsmailağa camiasının önde gelen isimlerinden Abdulmetin Balkanlıoğlu hoca hakkında, “Zehirlendiği için Adli Tıp'a götürüldü, otopsi raporunda zehir tespit edilmiş” şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 20:32
Abdulmetin Balkanlıoğlu'nun zehirlendiği iddialarına ilişkin açıklama

Abdulmetin Balkanlıoğlu hocanın ailesinin avukatları Rıdvan Kılıç ve Selçuk Kar tarafından 20 Haziran'da vefat eden Abdulmetin Balkanlıoğlu hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Balkanlıoğlu'nun vefat etmesinin ardından hastaneden alınıp Adli Tıp Kurumu'na götürülmesiyle ilgili bazı basın yayın organları ile sosyal medyada zehirlenme iddialarının dillendirildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

'KALP DAMAR HASTALIĞI SONUCU VEFAT ETTİĞİ TEYİT EDİLDİ'

İddialarla ilgili önceden açıklama yapıldığı ve bu iddiaların resmi bulgulara dayanmadığının ifade edildiği vurgulanan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Gelişen yeni hadiseler nazara alındığında kamuoyunu bir kez daha zorunlu olarak aydınlatma gereği hasıl olmuştur. Aradan geçen süreçte Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi, otopsi raporunu sonuçlandırmış ve tarafımızca söz konusu rapor temin edilmiştir. Raporda görüleceği üzere merhumun otopsi raporu 'temiz' çıkmış, vücudunda herhangi bir anormallik gözlemlenmemiştir. Bu sebeple merhum Abdulmetin Balkanlıoğlu’nun vefatının 'kalp damar hastalığı sonucu' gerçekleştiği teyid edilmiştir."

Balkanlıoğlu'nun, ailesinin ve sevenlerinin daha fazla incinmemesi için bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesi istenen açıklamada, "İzinsiz başlatılan yardım kampanyalarına ve fitne çıkarmak isteyen zihniyetlere itibar edilmemesini, merhum hocamız adına yapılacak duyurularda resmi hesapların dikkate alınmasını önemle rica ederiz." denildi.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 20:32
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