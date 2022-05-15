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Gündem Abdulmecid Tebbun'dan Türkiye'ye resmi ziyaret
Gündem

Abdulmecid Tebbun'dan Türkiye'ye resmi ziyaret

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Yeniakit Publisher
2022-05-15 15:00:00 -
Abdulmecid Tebbun'dan Türkiye'ye resmi ziyaret

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 15-17 Mayıs tarihlerindeki ziyaret kapsamında, Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı, Erdoğan ve Tebbun'un başkanlığında yarın Ankara'da yapılacak.

İlgili bakanların da katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısı'nda, köklü tarihi bağlara dayanan Türkiye-Cezayir ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

İki dost ve kardeş ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 60'ıncı yıl dönümünde gerçekleşecek ziyaret vesilesiyle ayrıca, mevcut iş birliğini güçlendirmeye ilişkin anlaşma, protokol ve mutabakat metinleri de imzalanacak.

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