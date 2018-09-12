Abdüllatif Şener yine güldürdü! 'Dolar benim sayemde düşüktü'

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ve Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni (KGC) ziyaret etti. Ziyarette ekonomideki gelişmelere ilişkin konuşan Şener, "Bu dönem öyle geçiştirilecek dönem değildir. 'Döviz çıktı, benim dövizim yok' diyebileceğimiz bir şey değildir. Bu, bütün gelir gruplarını etkileyecek bir süreçtir. Fiyat artışlarına yol açacak, borçluluk nedeniyle birçok girişimci işini sürdüremeyecek. İflasları izleyeceğiz, işsizleri göreceğiz. Bütün bunları üst üste görünce ekonominin de küçüleceğini göreceğiz. Ekonominin küçülmesiyle bütçe azalacaktır. Bize göre bu süreçte dış etkiler yok mu? Var. Her dönemde dış faktörler vardır. İç dinamikler müsait olmadığı takdirde dış dinamikler etkili olamaz. Son 10 yılda Türkiye ekonomisinin önemli sorunları var. Her alan dolarize olmuş. Benim bulunduğum dönemlerde döviz geliri olmayanların döviz cinsinden borçlanmaları yasaktı. Bunu prensibe bağlamıştık. Sonradan 2010 yılında maalesef bu kural terkedildi. Bunun üzerine Türkiye döviz üzerinden borçlanmaya başladı. Kurda 1 kuruşluk artış olsa Türkiye'nin borçları, 4 milyar 67 milyon lira artıyor. Bahsettiğim borca göre, dolar kuru 6 lira olsaydı bizim dış borcumuz, Türk lirası cinsinden 1 trilyon 41 milyar lira artmış durumda oluyor" diye konuştu.